Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков

В распоряжении портала strana.ua оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на Майдане - с указанием даты и причины. Там почти тысяча человек.

Документ открывает глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов. После его прочтения преподносить майдановцев как исключительно обороняющихся и "мирных протестующих" никак не получается.

В документе 919 фамилий правоохранителей, которые так или иначе пострадали в ходе протестов.

Открывает этот список беркутовец Владислав Бабкин из Киева. 30 ноября 2013 года он получил ушиб левой кисти - это была дата первого побоища на Майдане, когда "Беркут" жестко зачистил площадь. Что и стало отправной точкой уже затухавших протестов.

Всего в ту ночь пострадали 15 правоохранителей. Они получили травмы разной степени тяжести - ушибы, гематомы, рваные раны. У некоторых - химический отек глаз, видимо после применения газовых баллончиков со стороны "мирных протестующих".

Еще 140 милиционеров пострадали 1 декабря - во время штурма Администрации президента майдановцами. Среди причин госпитализации встречается "отравление неизвестным веществом", переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваная рана подбородка и уха. Много сотрясений мозга.

Дальше датировка пострадавших правоохранителей примерно совпадает со всеми вспышками насилия в центре Киева. 9-11 декабря милиция снимала блокаду с правительственного квартала. Среди ранений появились интересные характеристики - например, ушиб спины. То есть кто-то догонял и добивал сотрудников милиции.

В дальнейшем встречаются и более серьезные ранения - например, проникающие ножевые. Его в частности получил капитан Евгений Плахонин 25 января на Европейской площади.

Еще один ножевой удар достался крымскому "беркутовцу" Роману Колесникову 18 февраля на улице Грушевского. Ранение пришлось в левую ягодицу.

Через два дня множественные ножевые ранения левого бедра получил милиционер Руслан Осипенко. Это произошло рядом с Лукьяновским СИЗО, где активисты Майдана требовали освободить своих соратников.

Но самое главное - это огнестрельные ранения. Их в документе 140 и еще девять контузий.

Большинство случились 20 февраля - в день бойни на Институтской. Впрочем, в милиционеров стреляли и ранее - например, 19 февраля инспектор ГАИ Роман Чеповской получил огнестрельное ранение в затылок. Были выстрелы и в другие дни. В целом по списку отчетливо видно, что стрелять в милицию начали еще 18 февраля.

Но больше всего пулевых ранений было получено 20-го февраля. Милиционерам попадали в самые разные места - от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (необязательно огнестрельных).

Список включает в себя только раненных милиционеров и не включает погибших. Тогда в Киеве были убиты, по разным данным, от 18 (эту цифру называл Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов.

Обстоятельства их гибели частично расследованы - украинское следствие уже после Майдана установило стрелков со стороны протестующих, который открыли огонь на Институтской 20 февраля. Однако к ответственности никто не привлекается, а в суд дела не передаются.

Более того - доступ к материалам следствия ограничен. Они известны частями.