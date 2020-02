В Таиланде застрелили военнослужащего, убившего 26 человек

Об этом сообщили министр здравоохранения Таиланда, передает "DW".

Ранее сообщалось, что убийца начал стрелять еще на территории своей воинской части, где застрелил командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле.

Двигаясь потом по городу, военнослужащий подошел к торговому центру, где и открыл огонь по прохожим. Поступали также сообщения, что в самом торговом центре он захватил заложников. Оттуда были эвакуированы сотни людей. Затем здание окружил военный спецназ.

Мотивы действий преступника пока не выяснены, заявил представитель военного командования Таиланда. Сообщается однако, что причиной его действий могло стать состояние вследствие частного конфликта.

#UPDATE Thai soldier who killed at least 20 people and holed up in a mall overnight is shot dead by commandos, ending a near-17-hour ordeal which left dozens wounded and stunned the country https://t.co/j35vaeD1jb pic.twitter.com/G4TNgEVPJf