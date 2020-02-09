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09 февраля 2020, воскресенье, 09:45 17
Происшествия 2020-02-09T09:46:07+02:00
Українські Новини
В Таиланде застрелили военнослужащего, убившего 26 человек

В Таиланде застрелили военнослужащего, убившего 26 человек

Валерия Драгомирова
военнослужащий, убитые, Стрельба, Таиланд
Стрельба. Фото: giphy.com
Стрельба. Фото: giphy.com

В Таиланде правоохранители застрелили 32-летнего военнослужащего, который открыл огонь на поражение по мирным жителям в городе Накхонратчасима, что на северо-востоке страны. В результате стрельбы, которую он устроил несколькими часами ранее, погибли 26 человек, еще 57 человек получили ранения.

Об этом сообщили министр здравоохранения Таиланда, передает "DW".

Ранее сообщалось, что убийца начал стрелять еще на территории своей воинской части, где застрелил командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле.

Двигаясь потом по городу, военнослужащий подошел к торговому центру, где и открыл огонь по прохожим. Поступали также сообщения, что в самом торговом центре он захватил заложников. Оттуда были эвакуированы сотни людей. Затем здание окружил военный спецназ.

Мотивы действий преступника пока не выяснены, заявил представитель военного командования Таиланда. Сообщается однако, что причиной его действий могло стать состояние вследствие частного конфликта.




Напомним, ранее в торговом центре в США открыли стрельбу по посетителям, по меньшей мере пострадали 22 человека. 

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