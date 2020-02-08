В "Кузнице на Рыбальском" начали строить 2 боевых катера для ВМС

Завод Кузница на Рыбацком в субботу, 8 февраля, приступил к строительству двух боевых катеров для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. "Заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении. Также опубликованы фото начала строительства. Как сообщали Українські Новини,ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell". Ранее также в Одессу прибыли два бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины.