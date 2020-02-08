подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 февраля 2020, суббота, 15:00 1128
Общество 2020-02-08T15:01:06+02:00
Українські Новини
В "Кузнице на Рыбальском" начали строить 2 боевых катера для ВМС

В "Кузнице на Рыбальском" начали строить 2 боевых катера для ВМС

Ольга Фандорина
Бронированный катер, Боевой катер, Завод, Кузница на Рыбальском
мfacebook.com/navy.mil.gov.ua
мfacebook.com/navy.mil.gov.ua

Завод Кузница на Рыбацком в субботу, 8 февраля, приступил к строительству двух боевых катеров для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото начала строительства.

Как сообщали Українські Новини,ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".

Ранее также в Одессу прибыли два бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины.

Больше новостей о: Бронированный катер Боевой катер Завод Кузница на Рыбальском

Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев
После прибытия из Хубэя украинцев изолируют на 14 дней
Новости
В аэропорту Запорожья случилась драка, в которой пострадал пограничник 16:34
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными 16:06
Расследование коррупции Павелко зависит исключительно от генерального прокурора, - Григорий Мамка 15:40
В Винницкой области депутата горсовета поймали на вымогательстве 100 тысяч 15:12
мfacebook.com/navy.mil.gov.ua
В "Кузнице на Рыбальском" начали строить 2 боевых катера для ВМС 15:00
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
В США блокировали поставку вооружений для Украины на $30 млн, – СМИ 18:33
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
больше новостей
В Раду внесен проект постановления об увольнении Сытника
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok