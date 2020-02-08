Арахамия прокомментировал обыски на "1+1", заступившись за журналистов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который прогнозирует кардинальные кадровые изменения в Кабмине, считает, что у журналистов должна быть возможность сохранять анонимность источника. Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова" комментируя обыски на телеканале "1+1".

Так, Арахамия заявил, что без сохранения анонимности источника работа журналиста теряет смысл.

"Если есть основания, надо проверять. Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники. Журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника - иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге перепечатывать пресс-релизы", - сказал Арахамия.

Также Арахамия заявил о необходимости ответить на вопрос: "Как стало возможным записать секретное совещание премьер-министра?".

"Он носитель государственной тайны, на этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высок. Однако мы разрабатываем новый закон о СБУ, где должна быть норма: когда есть основания, они (журналисты) должны нести ответственность", - сказал Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1".

Тем временем Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".