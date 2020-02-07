Квартиры "Укрбуда" оказались у Ваврыша, - пранкер "Джокер"

Владелец компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрей Вавриш получил от бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася квартиры государственной строительной корпорации "Укрбуд" в качестве взятки в то время, как инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" просят Президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала пранкера "Джокера"

"Анализирую списки квартирного фонда "Укрбуда" и другой элитной недвижимости, которую скандальный застройщик Микитась в качестве взяток раздавал за услуги судьям, налоговикам, прокурорам, депутатам, чиновникам и очень известным в стране людям, оплаченные по факту за счет средств реальных вкладчиков компании. На многие процессы в нашей стране начинаю смотреть другими глазами. Так как в этой афере замешаны первые лица государства", - говорилось в нем.

После чего были обнародованы списки людей, которые получили квартиры от "Укрбуда", в котором и оказался сын Ваврыша Максим, на которого оформлено недвижимости на 11 млн гривен.

"Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших бесплатно недвижимость из общего паевого фонда "Укрбуда". Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнер Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Недвижимость "Укрбуда"

Недвижимость "Укрбуда". оформленная на вавриша

Как и прогнозировалось на в Telegram-канале "Джокера", после этих публикаций Ваврыш опубликовал пост с попыткой продемонстрировать документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка.

Ответ Вавриша

"Однако от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует", - отметил "Джокер".

Кроме того, в сообщении отмечается, что опубликованный Ваврышем документ дал дополнительный материал для расследования, поскольку цена за 1 метр значится 10 000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям".

Кроме того, друг Богдана Вавриш строит незаконный ЖК на берегу Черного моря.