подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 февраля 2020, пятница, 11:55 69 Документ
Недвижимость 2020-02-07T12:05:23+02:00
Українські Новини
Квартиры "Укрбуда" оказались у Ваврыша, - пранкер "Джокер"

Квартиры "Укрбуда" оказались у Ваврыша, - пранкер "Джокер"

Ярина Вацяк
пранкер Джокер, Квартиры, Недвижимость, Максим Микитась, Андрей Вавриш
Вавриш Андрей Фото: SAGA
Вавриш Андрей Фото: SAGA

Владелец компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрей Вавриш получил от бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася квартиры государственной строительной корпорации "Укрбуд" в качестве взятки в то время, как инвесторы жилых комплексов "Укрбуд" просят Президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала пранкера "Джокера"

"Анализирую списки квартирного фонда "Укрбуда" и другой элитной недвижимости, которую скандальный застройщик Микитась в качестве взяток раздавал за услуги судьям, налоговикам, прокурорам, депутатам, чиновникам и очень известным в стране людям, оплаченные по факту за счет средств реальных вкладчиков компании. На многие процессы в нашей стране начинаю смотреть другими глазами. Так как в этой афере замешаны первые лица государства", - говорилось в нем.

После чего были обнародованы списки людей, которые получили квартиры от "Укрбуда", в котором и оказался сын Ваврыша Максим, на которого оформлено недвижимости на 11 млн гривен.

"Как и обещал, начинаю выкладывать имена крупных стейкхолдеров, получивших бесплатно недвижимость из общего паевого фонда "Укрбуда". Список длинный, большая часть квартир оформлена на подставных лиц, поэтому выкладываю частями. Так, например, на 18-летнего Максима Вавриша - сына Андрея Вавриша (партнер Богдана) оформлено недвижимости на 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Недвижимость Недвижимость "Укрбуда"

Недвижимость Недвижимость "Укрбуда". оформленная на вавриша

Как и прогнозировалось на в Telegram-канале "Джокера", после этих публикаций Ваврыш опубликовал пост с попыткой продемонстрировать документы на оплату, подтверждающие, что это не взятка.

Ответ ВавришаОтвет Вавриша

"Однако  от реальных вкладчиков Укрбуда всех этих людей отличает единственное обстоятельство. Реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода. Продолжение следует", - отметил "Джокер".

Кроме того, в сообщении отмечается, что опубликованный Ваврышем документ дал дополнительный материал для расследования, поскольку цена за 1 метр значится 10 000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям".

Кроме того, друг Богдана Вавриш строит незаконный ЖК на берегу Черного моря.

 

 

Больше новостей о: пранкер Джокер Квартиры Недвижимость Максим Микитась Андрей Вавриш

Зеленский назначил свою жену на место Марины Порош...
В 2020 году цены на жилье в Киеве вырастут на 12%...
Недвижимость банков можно купить в феврале: НБУ об...
"Киевметрострой" на своем сайте заявляет об очеред...
Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
В Минцифры показали первую статистику приложения "Дія"
Новости
Меньше платежки, дешевые кредиты и анбандлинг, - Гончарук поблагодарил президента и депутатов за командную работу командную работу 12:30
На треть выросла задолженность за газ в Винницкой области 12:25 Пресс-релиз
Шокин рассматривает возможность подачи иска против Байдена за оскорбления 12:20
Сытник становится главной проблемой для отношений украинской власти с Трампом, - СМИ 12:13
В Киеве на станции метро "Лесная" умер пассажир 12:11
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
На Донбассе боевики применили минометы и гранатометы: в рядах ВСУ – потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok