Антициклон усилит морозы в Украине: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После того, как масштабные снегопады накрыли Украину, в страну идет антициклон и резкое изменение погоды. Осадки прекратятся, зато усилится мороз. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу, 8 февраля, ночью минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже. Днем в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля. А уже в воскресенье начнется потепление до 0 +5 градусов. В то же время в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем будет -2-5 градусов. Антициклон с запада Европы вытеснит остатки осадков с территории Украины, будет преобладать сухая погода, только в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег. По словам Диденко, ветер успокоится, станет небольшим, максимум умеренным и поменяет свое направление с северного на юго-западное. В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, в то же время периодически будет светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, днем в субботу - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса. "Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую его нестабильность и живость. Ну, разве что близкой весной", - написала синоптик. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.