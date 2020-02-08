Антициклон усилит морозы в Украине: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После того, как масштабные снегопады накрыли Украину, в страну идет антициклон и резкое изменение погоды. Осадки прекратятся, зато усилится мороз.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 8 февраля, ночью минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже.

Днем в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля.

А уже в воскресенье начнется потепление до 0 +5 градусов. В то же время в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем ​​будет -2-5 градусов.

Антициклон с запада Европы вытеснит остатки осадков с территории Украины, будет преобладать сухая погода, только в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег.

По словам Диденко, ветер успокоится, станет небольшим, максимум умеренным и поменяет свое направление с северного на юго-западное.

В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, в то же время периодически будет светить зимнее солнце.

В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, днем ​​в субботу - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса.

"Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую ​​его нестабильность и живость. Ну, разве что близкой весной", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.