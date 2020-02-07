подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 февраля 2020, пятница, 11:40 46
Политика 2020-02-07T11:40:40+02:00
Українські Новини
Украинские животноводы понесли более 2 млрд грн убытков

Украинские животноводы понесли более 2 млрд грн убытков

Ольга Фандорина
Украина, Бизнес, Животноводство, Убытки
Коровы. Фото: УЛФ
Коровы. Фото: УЛФ

В 2019 году украинское животноводство понесло убытки в размере более, чем 2,1 млрд грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает Дело.

"После двух успешных для животноводства лет — 2017 года с прибылью в 6,2 млрд грн и 2018 года с прибылью около 5,3 млрд грн — по результатам 2019 года отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков", — отметил он.

По его словам, рентабельными остались только производство молока и выращивание птицы.

В пресс-службе учреждения отмечают, что только за счет производства молока сельскохозяйственные предприятия получили в 2019 году более 2,6 млрд грн прибыли. Хотя, в прошлом году доходы на производстве молока в сельхозпредприятиях снизились против 2018 года почти на 1,3 млрд грн.

В то же время, уровень рентабельности производства этого вида продукции уменьшится против показателя 2018 года всего на 1% меньше и составит 15,1%.

Кроме молочного скотоводства, доходность по результатам 2019 года сохранило выращивание птицы. От этой отрасли агропредприятия получат более чем в 2,5 раза больше, чем в 2018 году — около 275 млн грн в 2019 году против 108,8 млн грн в предыдущем.

При этом, существенно снизился уровень рентабельности животноводства в сельхозпредприятиях. Если в 2017 году он составлял 12,7%, в 2018 году — 9,7%, то в прошлом году сменился уровнем убыточности (-3,5%).

Выращивание свиней, уровень рентабельности которого в 2018 году составил 6,9%, в прошлом году стало убыточным (-7,2%).

Рентабельность производства яиц, которое в 2018 году было прибыльным, снизилась с 5,4% в 2018 году до (-25,6)% в прошлом году. Нерентабельным осталось производство шерсти (-70,4%).

Убыточность выращивания крупного рогатого скота увеличилась с -17,7% в 2018 году до -27,5%, а овец и коз — до (-24,6)% с (-16,7)% в 2018 году.

"Таким образом, инвестиционная привлекательность животноводства, кроме производства молока и выращивания птицы, продолжила свое падение, что может привести к снижению объемов производства в отрасли", — подытожил Лупенко.

Больше новостей о: Украина Бизнес Животноводство Убытки

Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
В Минцифры показали первую статистику приложения "Дія"
Новости
Меньше платежки, дешевые кредиты и анбандлинг, - Гончарук поблагодарил президента и депутатов за командную работу командную работу 12:30
На треть выросла задолженность за газ в Винницкой области 12:25 Пресс-релиз
Шокин рассматривает возможность подачи иска против Байдена за оскорбления 12:20
Сытник становится главной проблемой для отношений украинской власти с Трампом, - СМИ 12:13
В Киеве на станции метро "Лесная" умер пассажир 12:11
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
На Донбассе боевики применили минометы и гранатометы: в рядах ВСУ – потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok