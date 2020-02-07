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  • 7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде
07 февраля 2020, пятница, 10:46 18
Пресс-центр 2020-02-07T12:15:03+02:00
Українські Новини
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

Алина Заика

7 февраля 2020 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Подробности визита в Баку адвоката-представителя похищенного блогера Исаева Эльвина в Европейском суде".

Спикеры:

  • Гасанов Мирджалил Мираскер оглы, брат блогера Исаева Эльвина;
  • Кононець Елена Николаевна, адвокат-представитель блогера Исаева Эльвина в Европейском суде.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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