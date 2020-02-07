7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

7 февраля 2020 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Подробности визита в Баку адвоката-представителя похищенного блогера Исаева Эльвина в Европейском суде". Спикеры: Гасанов Мирджалил Мираскер оглы, брат блогера Исаева Эльвина; Кононець Елена Николаевна, адвокат-представитель блогера Исаева Эльвина в Европейском суде. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж