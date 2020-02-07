Коломойский в Буковеле на Новый год сыграл главного персонажа в мюзикле "Щелкунчик", - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский встретил новый 2020 год в Буковеле. Там он принял участие в любительском мюзикле "Щелкунчик".

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал журналистке канала "Прямой" народный депутат из фракции "Слуги народа" Игорь Фрис, пишет "Страна".

По словам нардепа, бизнесмен с друзьями "отдыхали, смотрели шикарный мюзикл, в котором играли непосредственно участники той компании".

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Фрис рассказал, что Коломойский не пел, хотя по жанру спектакль был мюзикл.

"...Он аккуратно выходил и декламировал определенные вещи. Было интересно", - сказал "слуга народа".

Правда, имени персонажа Коломойского он так и не вспомнил.

"Там такое сложная название этого героя было, что я не сообщу. Главного персонажа (играл - Ред.). То есть владельца этого здания, скажем так, в котором это происходило", - добавил Фрис.

Кроме того, он отметил, что на мюзикле присутствовали бизнес-партнеры Коломойского Геннадий Боголюбов и Михаил Киперман с семьей.