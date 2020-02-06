Компания "Строительные проекты" обвинила АРМА и Нацполицию в незаконном блокировании ее помещений

Компания КУА "Строительные проекты" заявляет, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и сотрудники Национальной полиции незаконно блокируют доступ владельца к зданиям, расположенных по адресу: Киев, переулок Балтийский, 20, принадлежащих компании. Об этом БизнесЦензор сообщила генеральный директор ООО "КУА "Строительные проекты" Наталья Морева.

По ее словам, 17 января 2020 Голосеевский районный суд Киева отменил решение по делу №752/19045/17 об аресте имущества и передаче его в управление АРМА.

На следующий день районный суд направил копию указанного постановления в адрес АРМА для исполнения решения.

Кроме того, Национальная полиция также была предупреждена об этом решении. 24 января 2020 ООО "КУА "Строительные проекты" письменно проинформировало начальника Оболонского УП ГУНП в Киеве о наличии судебного решения об отмене ареста зданий, расположенных по адресу переулок Балтийский, 20.

Представители КУА сообщили Нацполиции о намерении начать деятельность по использованию этих зданий.

По словам Натальи Моревой, 24 января КУА решила привлечь частную охранную компанию ООО "КУПОЛ 89" к охране собственного имущества. Но представители управляющего ООО "ЖК "Воздвиженка", которой на время действия ареста АРМА передало имущество, и Нацполиция, не позволили владельцу и представителям частной охранной компании получить доступ к имуществу.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева 17 января снял арест с имущества ООО "КУА "Строительные проекты" общей площадью 36,4 тыс. кв м, которое находится в Киеве по адресу - Балтийский переулок, 20.

Также суд обязал АРМА вернуть это имущество в управление его владельцу, а именно ООО "КУА "Строительные проекты". В 2018 году он был арестован решением Голосеевского районного суда Киева. После ареста в 2018 году эти активы были переданы АРМА.

В данном уголовном производстве расследуются правонарушения, совершенные в 2007-2012 годах, которые касаются завладения кредитными средствами "Укрсиббанка".

В то же время ООО КУА "Строительные проекты" заявили в суде, что имущественный комплекс в переулке Балтийском, 20 не может быть предметом данного уголовного преступления поскольку на момент приобретения права собственности, это имущество не было и не является предметом ипотеки согласно заключенных 03.05.2007 предприятиями Корпорации " АИС "договоров кредитования с "УкрСиббанком".

Также это имущество не было арестовано и не имело каких-либо обременений.