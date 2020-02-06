Под Днипром с моста упал автомобиль, а в Виннице на взятке попался депутат облсовета

На Днепропетровщине на взятке поймали главу ОТГ

5 февраля правоохранители Днепропетровской области разоблачили чиновника и посредника при получении взятки, сообщает "Днепр час". За передачу в пользование земельного участка под организацию деятельности полигона твердых отходов и в дальнейшем выделение ее в собственность чиновник требовал с предпринимателя 10 000 долларов США. К коррупционной деятельности приобщил посредника. При получении определенной суммы оба фигуранта были задержаны правоохранителями. Сейчас на месте происшествия проводят следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос о сообщении данным лицам о подозрении.

Жуткая авария под Днипром: автомобиль упал с моста

Ухудшение погоды и обильный снегопад привели к аварии в Каменском Днепропетровской области, сообщает "Днепр час". 5 февраля автомобиль марки Daewoo упал с мостового перехода через р. Днепр. По словам очевидцев, водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, он жив и значительных травм не получил. Предварительно. причиной аварии стала "лысая" резина. Подробности происшествия устанавливаются.

Автомобиль упал с моста под Днипром. Фото: Днепр Час

Аферист, который выманивал у николаевских пенсионеров сбережения, сам живет у бабушки

4 февраля 75-летней жительнице Николаева по телефону сообщили, что ее внук стал виновником аварии, в которой сильно пострадала девушка. Чтобы смягчить вину парня, нужны деньги, поведал пенсионерке мужчина, представившийся следователем. А потом трубку взял сам внук и все подтвердил. Вскоре к ней домой за деньгами пришел юноша. Бабушка отдала все имеющиеся у нее сбережения – 20 тысяч гривен. Но он начал давить на старушку, что нужны еще хотя бы 10 тысяч. Под таким напором она засомневалась и позвонила дочке. Та сообщила, что с внуком все в порядке и вызвала полицию. Парня задержали в нескольких кварталах. 20 тысяч были при нем. В райотделе 16-летний юноша рассказал, что живет с бабушкой, учится в профтехучилище. А работает по указаниям куратора. С "наставником" они провернули уже несколько подобных афер со стариками. В среднем забирали от 20 до 100 тысяч гривен. Большую часть денег забирал куратор, но и юноше оставалась приличная сумма. За мошенничество ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщают "Николаевские новости".

В Николаеве пассажиры подрались прямо в "зеленом" автобусе

В Николаеве в автобусе подрались пассажиры. Как сообщают очевидцы, драка произошла 2 февраля. Причиной стало замечание, которое пострадавший сделал парням, кричавшим в автобусе. Один из парней в ответ на замечание резко встал и начал бить его ногой по лицу. В ходе драки 49-летний николаевец получил повреждения головы. Полицию вызвала контроллер. Правонарушители успели убежать, их разыскивают, сообщают "Новости N".

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В Виннице на взятке поймали депутата облсовета

5 февраля винницкие правоохранители задержали депутата Алексея Бородия во время получения взятки в размере 300 долларов США. По предварительной информации чиновник потребовал у бизнесмена ежемесячно 300 долларов за предоставление в аренду нежилых помещений в здании, находящемся в коммунальной собственности Винницкого областного совета. Проводятся следственные действия, сообщает "20 минут".

Инженер Харьковских теплосетей требовал взятки за документы для индивидуального отопления

Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", сообщает "Время". "По информации спецслужбы, ведущий инженер предприятия вместе с коллегами и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления", - говорится в сообщении. Правоохранители задокументировали, что он требовал 55 тыс. гривен у владельца жилья в многоквартирном доме, который планировал перейти на автономное отопление. Инженер был задержан в своем рабочем кабинете во время получения первой части взятки в размере 20 тыс. гривен.

В Одесской области на скользкой трассе рейсовый автобус попал в аварию

6 февраля непогода стала причиной происшествия на трассе Одесса-Киев. Возле села Болгарка Одесской области перевернулся автобус с пассажирами. Сообщается, что ДТП произошло около 5 утра. Водитель не удержал транспорт на скользкой дороге, и тот перевернулся. В салоне пребывали 19 пассажиров. Двое из них пострадали. 37-летняя пассажирка и ребенок 9 лет были госпитализированы в областную больницу, сообщает "odessa.net.ua".

Рейсовый автобус попал в ДТП на скользкой трассе под Одессой. Фото: полиция

Жестокий перфоманс врача "скорой" в Одессе

В Одессе врач скорой помощи решил за какую-то провинность наказать подвыпившего парня, который сидел на тротуаре. Он брызнул выпивохе в лицо газовым баллончиком и стал топтать его, хотя никакой угрозы со стороны парня не было. Случайные прохожие не смогли остаться равнодушными к публичной экзекуции и подошли остановить жестокий перфоманс. Врач скорой не смог объяснить своей жестокости и испугавшись вызвал охрану, сообщает "odessa.net.ua".