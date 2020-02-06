"Укрпочта" получила из госбюджета 500 млн гривен в 2019

В 2019 году акционерное общество "Укрпочта" получило 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению.

Об этом говорится в ответе "Укрпочты" на запрос Українських Новин.

"Расходы на обозначенную цель (выплата и доставка пенсий и денежная помощь населению) были предусмотрены в государственном бюджете 2019 года в сумме 500 млн гривен и были профинансированы стопроцентно к годовому плану", - говорится в нем.

При этом в "Укрпочте" не назвали сумму, выделенную Пенсионным фондом Украины на компенсацию потерь "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Как сообщали Українські Новини, в отделениях "Укрпочты" теперь можно снять наличные без комиссии.

Также "Укрпочта" предупреждает о задержках доставки почтовых отправлений в Китай.