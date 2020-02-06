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06 февраля 2020, четверг, 15:04 555
Происшествия 2020-02-06T15:04:35+02:00
Українські Новини
В Италии на большой скорости поезд сошел с рельс: есть погибшие

В Италии на большой скорости поезд сошел с рельс: есть погибшие

Елизавета Кесельман
Столкновение, столкновение поездов, Италия, Авария

6 февраля в Италии с рельс сошел скоростной поезд, направлявшийся из Милана в южный город Салерно. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что поезд вышел около 5:30 утра по местному времени. В экстренных службах сообщили, что находясь в 40 километрах от Милана, на большой скорости сошел с путей.

 

По предположительным данным, в поезде находилось до 30 пассажиров. Погибло 2 человека.

Детали аварии выясняются, передают местные СМИ.

Как сообщали Українські Новини, ранее в районе станции Киев-Демеевская перевернулись семь вагонов поезда.

Кроме того, поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.

В метро Неаполе произошло столкновение трех поездов, а 12 января в Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вследствие чего вагоны сошли с рельс.

В начале года в Дании шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту Большой Белт.

Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

В 2017 году в Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельс: пострадали 76 человек.

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