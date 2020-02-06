В Раде произошла потасовка

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" блокирует президиум Верховной Рады.

Об этом передает корреспондент Українськi Новини с места событий.

Около 11:30 председатель "Батьківщины" Юлия Тмошенко заняла место председателя парламента.

Другие члены фракции начали подходить к ней, однако депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук блокировал им проход.

Далее Дмитрук и Сергей Власенко ("Батьківщина") начали толкаться.

Позже к президиуму вышел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), переговорил с депутатами и продолжил заседание.

Тимошенко продолжает занимать место председателя парламента.









