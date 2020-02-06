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06 февраля 2020, четверг, 12:25 31 Обновляется
Верховная Рада и партии 2020-02-06T12:30:28+02:00
Українські Новини
В Раде произошла потасовка

В Раде произошла потасовка

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Артем Дмитрук, Сергей Власенко, Слуга народа, Батькивщина, Потасовка

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" блокирует президиум Верховной Рады.

Об этом передает корреспондент Українськi Новини с места событий.

Около 11:30 председатель "Батьківщины" Юлия Тмошенко заняла место председателя парламента.

Другие члены фракции начали подходить к ней, однако депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук блокировал им проход.

Далее Дмитрук и Сергей Власенко ("Батьківщина") начали толкаться.

Позже к президиуму вышел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), переговорил с депутатами и продолжил заседание.

Тимошенко продолжает занимать место председателя парламента. 





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