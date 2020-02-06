Минэкономики ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Великобританией в 2021 после ее выхода из ЕС

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Великобританией в 2021 году после ее окончательного выхода из состава Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передают Українськi Новини.

"Что нужно запомнить нашим экспортерам: сейчас не меняется ничего, дальше с 1 января следующего года у нас будет соглашение о свободной торговле с Великобританией. Учитывая то, что мы готовились к разным сценариям Брекзита, в прошлом году мы почти полностью подготовили соглашение", - сказано в нем со ссылкой на слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торгового представителя Украины Тараса Качки.

Согласно сообщению, соглашение о выходе Великобритании из ЕС предусматривает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Во время переходного периода Великобритания имеет право пользоваться преференциями в рамках соглашений, заключенных от имени ЕС, а также вести переговоры о заключении новых торговых соглашений с третьими странами с целью сохранения действующих преференций.

При этом Великобритания остается участником Таможенного союза ЕС.

Для Украины это означает, что Великобритания для всех целей рассматривается как сторона соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до конца этого переходного периода.

По словам Качки, соглашение с Великобританией будет похоже на соглашение о свободной торговле с ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

Кроме того, Британия хочет заключить торговые отношения с ЕС по "канадскому" образцу.