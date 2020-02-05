Суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы экс-начальника райотдела милиции в Ровенской области

Кузнецовский городской суд (Ровенская область) 3 февраля приговорил к 5,5 годам лишения свободы бывшего начальника Сарненского районного отдела милиции в Ровенской области Виталия Сафоника за совершение в нетрезвом состоянии дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2013 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток, управляя автомобилем "Шкода Фабиа Классик", во время движения по одной из улиц города Сарны превысил допустимую скорость и совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части, в результате чего мужчина скончался в больнице.

Водитель, в то время начальник районного отдела милиции с места происшествия скрылся, оставив пострадавшего в опасности.

Кроме того, с целью избежания ответственности подал в прокуратуру области заведомо ложную письменное заявление о похищении в день совершения ДТП его автомобиля, на котором совершено уголовное преступление.

В судебном заседании свою вину он признал.

Однако, прокурором-обвинителем в суде полностью доказана виновность лица в нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего; оставление лица в опасности; заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Кузнецовский городской суд признал бывшего милиционера виновным и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года.