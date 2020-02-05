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05 февраля 2020, среда, 14:40 59
Верховная Рада и партии 2020-02-05T14:49:01+02:00
Українські Новини
За разведения огня в лесе с нарушением правил безопасности увеличили штрафы

За разведения огня в лесе с нарушением правил безопасности увеличили штрафы

Ярина Вацяк
Пикник, Огонь, Штрафы, Лес
Огонь в лесу. Фото: pixabay.com
Огонь в лесу. Фото: pixabay.com

Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тыс. гривен.

За принятие законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 425 гривен до 850 гривен) и на должностных лиц - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. (от 850 гривен до 1 700 гривен).

Также предусмотрено за нарушение требований пожарной безопасности в лесах наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 – 850 гривен) и на должностных лиц - от 50 до 100 (850 – 1 700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади влекут наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1 700 гривен) и на должностных лиц - от 60 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 – 2 040 гривен).

Как сообщали Українські Новини, Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.

В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.

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