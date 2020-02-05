подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 февраля 2020, среда, 14:35 37
Верховная Рада и партии 2020-02-05T14:35:01+02:00
Українські Новини
Это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы, - Бойко

Это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы, - Бойко

Татьяна Зотова
Кабинет Министров Украины, Оппозиционная платформа ‒ За життя, Бойко Юрий, ОПЗЖ, Уголь, Шахты, Государственный бюджет Украины
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Это правительство не в состоянии решать ни экономические, ни социальные вопросы". Об этом 5 февраля в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя проблемы с задолженностью по выплатам зарплат, пенсий и социальных платежей, информирует портал zagittya.com.ua.

"Перебои с социальными выплатами мы видели уже в конце прошлого года. Во время моей рабочей поездки в Путивль Сумской области я узнал, что врачам в городской больнице с сентября не выплачивают зарплату. Это явление никуда не исчезнет, потому что нынешнее правительство не выполняет бюджет и не занимается реальным сектором экономики (по данным Минфина, в январе Госбюджет страны недовыполнен на 24,5% или 13,8 млрд грн. - ред.)", - отметил политик.

Такая же ситуация, по словам Юрия Бойко, и в угольной отрасли - огромная задолженность перед шахтерами уже стала причиной их забастовки и голодовки. Правительство проводит антигосударственную политику, направленную на уничтожение угольной отрасли, которая является основой энергобезопасности страны.

"Они продолжают бегать за кредитами и увеличивают задолженность государства через ОВГЗ. Это правительство не знает, что делать с экономикой, и я не вижу, чтобы они искали пути выхода из этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на его отставке", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, фракция Оппозиционной платформы - За життя внесла проект Постановления №2770, которым лишает правительство иммунитета. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.

Больше новостей о: Кабинет Министров Украины Оппозиционная платформа ‒ За життя Бойко Юрий ОПЗЖ Уголь Шахты Государственный бюджет Украины

Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещ...
Бюджет-2020 уже требует пересмотра, - Левочкин...
Фракция ОПЗЖ требует отмены закона о среднем образ...
Бездарное правительство должно быть отправлено в о...
ГБР открыло уголовное дело против Сытника
Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране
Новости
Аграрии на митинге призвали Зеленского уволить директора НАБУ Сытника и защитить их рабочие места 15:23
ДТП с грузовиком. Фото: канал
Военный грузовик врезался в Харькове в заправку из-за скользкой дороги и снегопада 15:13
Табачники могут сократить инвестиции в Украине из-за торговой наценки на сигареты 15:09
Дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол, отпустил Черниговский суд 14:45
За разведения огня в лесе с нарушением правил безопасности увеличили штрафы 14:40
больше новостей
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok