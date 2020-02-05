В Закарпатской области на 3-49% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вир

В Закарпатской области на 3-49% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении закарпатского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Количество обращений в учреждения здравоохранения области по поводу респираторных инфекций выросло почти на 39% по сравнению с предыдущей неделей, заболело 5 817 человек", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости 464 на 100 тыс. населения превысил определенный эпидемический уровень на 7%.

По сравнению с предыдущей неделей, регистрируется прирост количества заболевших на всех административных территориях, кроме Мукачево.

В два раза увеличилось количество обращений в Тячевском районе и более чем на 70% - в Береговском районе.

"Пороговые уровни превышены на 6 административных территориях области в пределах от 3% в Мукачево до 49% в Воловецком районе", - говорится в сообщении.

Среди населения Ужгорода зарегистрировано 1 155 обращений, в том числе 804 среди детей (69,6% от заболевших).

Показатель заболеваемости превысил эпидемический уровень на 5,3%.

Среди всех заболевших дети до 17 лет составляют 69,6% (4 049 случаев), взрослые - 30,4% (1 768 случаев).

Более 70% детей среди заболевших в Береговском, Воловецком, Виноградовском, Хустском, Тячевском, Раховском и Иршавском районах.

Наибольшее количество обращений наблюдается среди возрастной группы 5-14 лет (53% от всех заболевших детей).

Уровень госпитализации снизился по сравнению с предыдущей неделей и составляет 3%, получили стационарную медицинскую помощь 175 больных, в т.ч. 73% дети до 17 лет.

В связи с повышением уровней заболеваемости, в том числе среди детского населения области, в целях предупреждения распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа среди детей 31 января приостановлен учебный процесс в школах Ужгород, Раховского района и некоторых учебных заведениях Перечинского района, с 3 февраля - во всех учебных заведениях Мукачево и Береговского района, некоторых учебных заведениях Ужгородского и Воловецкого районов.

Как сообщали Українські Новини, 24 января 2-летний ребенок умер от осложнений гриппа в Днипре.