подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 22:50 46
Общество 2020-02-04T22:52:32+02:00
Українські Новини
Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ

Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ

Василь Трухан
Грипп
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Волынская область констатирует приостановление обучения в 82 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщили в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Эпидемический порог в области превышен на 38%.

Наивысший рост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 5-14 лет – 80%.

На прошлой неделе (27 января -2 февраля) острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели более 8,3 тыс. человек, что почти на 2,6 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

Недельный прирост заболеваемости составил 46%.

Из числа больных более 5,4 тыс. - дети до 17 лет (65%).

Количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 25% и составляет 285 человек против 227 человек на предыдущей неделе.

Всего с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019) были госпитализированы более 2,1 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. (72%) детей.

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом переболели более 87 тыс. жителей области (8,4% населения).

В Луцке на прошлой неделе зарегистрировано 2 670 случаев гриппа и ОРВИ против 2 тыс. случаев неделей ранее.

Интенсивный показатель заболеваемости в Луцке превысил эпидемический порог на 7%.

Госпитализированы 98 жителей областного центра, что на 11% больше, чем неделей ранее.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ривненской области.

Больше новостей о: Грипп

Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля
МАУ последний раз вывезла пассажиров из Китая и приостановила рейсы
Новости
ПЦУ прекратила полномочия Филарета в синоде 23:13
Помпео на закрытой встрече в Киеве заявил, что "Крым потерян навсегда", — СМИ 22:51
Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ 22:50
МАУ последний раз вывезла пассажиров из Китая и приостановила рейсы 22:17
Пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики" 21:50
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
больше новостей
Пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok