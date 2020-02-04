Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ

Волынская область констатирует приостановление обучения в 82 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщили в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. Эпидемический порог в области превышен на 38%. Наивысший рост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 5-14 лет – 80%. На прошлой неделе (27 января -2 февраля) острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели более 8,3 тыс. человек, что почти на 2,6 тыс. человек больше, чем неделей ранее. Недельный прирост заболеваемости составил 46%. Из числа больных более 5,4 тыс. - дети до 17 лет (65%). Количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 25% и составляет 285 человек против 227 человек на предыдущей неделе. Всего с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019) были госпитализированы более 2,1 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. (72%) детей. С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом переболели более 87 тыс. жителей области (8,4% населения). В Луцке на прошлой неделе зарегистрировано 2 670 случаев гриппа и ОРВИ против 2 тыс. случаев неделей ранее. Интенсивный показатель заболеваемости в Луцке превысил эпидемический порог на 7%. Госпитализированы 98 жителей областного центра, что на 11% больше, чем неделей ранее. Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ривненской области.