Волынская область приостановила занятия в 82 школах из-за гриппа и ОРВИ

Волынская область констатирует приостановление обучения в 82 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщили в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Эпидемический порог в области превышен на 38%.

Наивысший рост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 5-14 лет – 80%.

На прошлой неделе (27 января -2 февраля) острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели более 8,3 тыс. человек, что почти на 2,6 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

Недельный прирост заболеваемости составил 46%.

Из числа больных более 5,4 тыс. - дети до 17 лет (65%).

Количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 25% и составляет 285 человек против 227 человек на предыдущей неделе.

Всего с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019) были госпитализированы более 2,1 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. (72%) детей.

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом переболели более 87 тыс. жителей области (8,4% населения).

В Луцке на прошлой неделе зарегистрировано 2 670 случаев гриппа и ОРВИ против 2 тыс. случаев неделей ранее.

Интенсивный показатель заболеваемости в Луцке превысил эпидемический порог на 7%.

Госпитализированы 98 жителей областного центра, что на 11% больше, чем неделей ранее.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ривненской области.