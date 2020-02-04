Львовская область приостановила занятия в 141 школе из-за гриппа и ОРВИ

Львовская область констатирует приостановление обучения в 141 учреждении общего среднего образования и в 1 детском саду в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщили во Львовском областном лабораторном центре центре Министерства здравоохранения.

По данным Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, на прошлой неделе в области заболели острыми респираторными инфекциями 12 660 человека, что на 3 216 случаев больше, чем неделей ранее.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 505,7 при эпидемическом пороге 439,6.

Дети до 17 лет составляют от всех заболевших 58,8%.

Во Львове за этот же период заболели 3433 человек (5 неделю 2020 года) и 2599 человек (4 неделя 2020 года), интенсивный показатель на последней неделе - 446,4, при эпидпороге 615,2.

Дети до 17 лет составляют от всех заболевших 49,9%.

В течение 5 недели 2020 года были госпитализированы с диагнозом ОРВИ в инфекционные стационары области 433 человек, в том числе 309 детей до 17 лет.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет констатирует приостановление обучения в 17 школах полностью в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.