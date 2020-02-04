В Днипре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

Правоохранители сообщили 60-летнему мужчине, ранее осужденному за разбойное нападение на ребенка, о подозрении в развращении 17 детей и изготовлении детской порнографии. Об этом сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини. Установлено, что мужчина подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места, где заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи. В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили, сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография. Начато расследование по ч.5 ст.301 (ввоз, изготовление и сбыт, и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Как сообщали Українські Новини, под Одессой в кабинете гинеколога пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах В администрации Одесского онкодиспансера заявили, что не имеют никакого отношения к съемке в гинекологическом кабинете пациенток и продаже материалов на порносайты. Ранее в Кривом Роге супруги снимали порно с 4-летней дочерью.