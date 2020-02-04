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04 февраля 2020, вторник, 15:53 35
Силовые структуры 2020-02-04T16:30:02+02:00
Українські Новини
В Днипре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

В Днипре 60-летнего мужчину подозревают в развращении 17 детей

Ярина Вацяк
Задержание, Дети, Порнография, Развращение детей
В Днипре задержали мужчину по подозрению в развращении детей. Фото: Нацполиция
В Днипре задержали мужчину по подозрению в развращении детей. Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили 60-летнему мужчине, ранее осужденному за разбойное нападение на ребенка, о подозрении в развращении 17 детей и изготовлении детской порнографии.

Об этом сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Установлено, что мужчина подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места, где заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото.

Также у некоторых детей он забирал ценные вещи.

В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили, сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы.

В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

Начато расследование по ч.5 ст.301 (ввоз, изготовление и сбыт, и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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