НАБУ превращается в инструмент политической борьбы. Если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции, – нардеп Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что недавние скандалы, связанные с деятельностью антикоррупционных органов в Украине, свидетельствуют об их политической мотивированности. Освобождение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника должно стать одним из первых шагов для остановки деградации антикоррупционных институтов, считает нардеп.

Об этом Гончаренко заявил в своей статье для интернет-издаия "Украинская правда".

По его мнению, политическая мотивированность действий антикоррупционных органов может разрушить эти институции.

"Концепция борьбы с коррупцией путем создания новых независимых органов выглядит замечательной в теории, однако на практике в дело вмешивается политическая культура и человеческий фактор, - написал нардеп. - С началом президентства Владимира Зеленского антикоррупционные органы попали в ряд скандалов. В декабре 2019 года по решению суда директор НАБУ Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров. Он не задекларировал свой дорогой отдых, который оплатили другие лица. Таким образом, главный антикоррупционный орган пока продолжает возглавлять человек, которого прямо называют коррупционером".

Нардеп отметил, что после того, как этот факт был обнародован, он написал письмо на имя Президента и председателя парламента с требованием уволить Сытника и публично призвал его уйти с должности. В ответ на следующий день НАБУ провело обыски в здании оппозиционного одесского телеканала "Думская-ТВ", который принадлежит его другу, это была месть.

Нардеп Гончаренко напомнил, что в создание НАБУ вложили много ресурсов как украинских налогоплательщиков, так и со стороны международных партнеров. Зато, за годы своей деятельности НАБУ под неизменным руководством Артема Сытника не было отмечено значительными результатами или громкими разоблачениями топкоррупционеров. "Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы и без перезагрузки его работы ожидать реальные результаты уже не приходится. Рыба гниет с головы, и, если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции".

Гончаренко считает такую ситуацию с антикоррупционными органами тестом для Президента Зеленского. "Нужно не допустить полной деградации антикоррупционных институтов, - написал нардеп. - Считаю, что первыми важными шагами должны стать увольнение с должности Артема Сытника и проведение прозрачного конкурса на главу и заместителей ГБР. Нельзя оставлять на должностях людей, которые подтвердили свою неэффективность или ангажированность".

Напомним, что 13 декабря 2019 года Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 года относительно Сытника о признании его виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч .1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В результате он был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.