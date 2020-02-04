Фирма "Слуги народа" и судья времен Януковича помогают "Квазару" не гасить долги, - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Новиков через свою фирму "Новиков и партнеры", а также судью Северного апелляционного суда Геннадия Кравчука помогает компании "Квазар" избегать погашения долгов перед "Сбербанком" на общую сумму более 100 млн грн.

Об этом идет речь в материале "Инвестняни" для "Квазара", опубликованном на сайте "Дело".

Издание отмечает, что Новиков - бывший судья Киевского апелляционного хозяйственного суда и старший партнер правовой группы "Новиков и партнеры". В судах компанию "Квазар" представляет помощник-консультант Новикова как народного депутата, а также непосредственный управляющий его юридической фирмы Дмитрий Чабан.

По данным издания, в 2010 году "Квазар" взяла кредит в "Сбербанке" на сумму более 6,3 млн евро. Но в обозначенный срок – в 2016 году – кредит не погасила. Банк подал в суд, который подтвердил задолженность. Часть имущества – несколько помещений – банк приобрел на аукционе по остаточной цене. В "Квазаре" посчитали, что таким образом задолженность уже погашена в полном объеме, поскольку, по их мнению, банк должен был зачесть малоликвидную недвижимость по максимальной стоимости. Однако банк с этим не согласен. Разница в "оценке" остатка по долгу составляет более 100 млн грн.

Поскольку компания платить по долгам отказалась, банк инициировал процедуру банкротства. Сразу после этого "Квазар" стал спешно переводить свои активы (около 120 объектов недвижимости) на дочернюю фирму – ЧАО "Крипта". Верховный суд установил, что на момент передачи недвижимости она уже была арестована. Бенефициары "Крипты" - те же, что и у "Квазара". Сергей Берингов и канадская KM Secure Corp.

Издание отмечает, что в Северном апелляционном суде автоматическая система распределения дел для рассмотрения кейса "Квазара" и "Сбербанка" стала подозрительно часто выбирать из нескольких десятков судей лишь одного – Геннадия Кравчука. Как свидетельствуют данные из автоматической системы распределения, несколько десятков других судей, которые могли бы рассматривать эти дела, в конкретный момент времени либо оказывались в отпуске, либо на больничном, либо просто были недоступны для распределения.

С 2012 по 2018 годы Кравчук был судьей Высшего хозяйственного суда, секретарем судебной палаты, а затем даже заместителем одиозного главы ВХСУ Виктора Татькова. Как известно, Татькова и его другого зама Артура Емельянова неоднократно обвиняли в аналогичных действиях с вмешательством в автоматическую систему распределения дел.

По данным Общественного совета добропорядочности, Кравчук значится в перечне "удобных" судей, которым руководители ВХСУ "доверяли" "правильно" вершить правосудие.

Кравчук затягивает дело: апелляция на решение об оценке имущества, вынесенное судом первой инстанции – рассматривается уже более полугода. Почему?

"По одной из версий, именно Новиков поспособствовал возвращению "забракованного" судьи Кравчука в судебную систему, а именно – в Северный апелляционный хозсуд. В результате чего дела, которые ведут адвокаты фирмы народного депутата, стали с завидной регулярностью попадать на рассмотрение именно этому служителю Фемиды. Очевидно, что не случайно такая судьба "постигла" и дело "Квазара". Со вполне предсказуемыми последствиями в обозримом будущем", - пишет издание.