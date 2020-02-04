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04 февраля 2020, вторник, 11:36 60
Судебная власть 2020-02-04T12:02:36+02:00
Українські Новини
Верховный Суд признал законным увольнение первого зампреда Львовского облсовета Дворянин

Верховный Суд признал законным увольнение первого зампреда Львовского облсовета Дворянин

Василь Трухан
Верховный Суд, Прасковия Дворянин
Фото: Самопомич
Фото: Самопомич

Верховный Суд признал законным увольнение первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковьи Дворянин. Об этом говорится в сообщении Львовского областного совета, передают Українські Новини.

"Львовский областной совет принял законное решение. Именно это было подтверждено теперь и решением Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Суд решил, что в действиях облсовета не было нарушений.

В частности, процедура заслушивания отчета и досрочного прекращения полномочий Дворянин прошла согласно нормам действующего законодательства Украины.

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