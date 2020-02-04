Верховный Суд признал законным увольнение первого зампреда Львовского облсовета Дворянин

Верховный Суд признал законным увольнение первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковьи Дворянин. Об этом говорится в сообщении Львовского областного совета, передают Українські Новини.

"Львовский областной совет принял законное решение. Именно это было подтверждено теперь и решением Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Суд решил, что в действиях облсовета не было нарушений.

В частности, процедура заслушивания отчета и досрочного прекращения полномочий Дворянин прошла согласно нормам действующего законодательства Украины.