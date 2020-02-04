Львовские медики не подтвердили коронавирус у вернувшегося из Китая туриста

Вернувшийся из Китая 40-летний турист, госпитализированный был во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с насморком, выписан из больницы. Об этом Українським Новинам сообщил представитель больницы. По его словам, первые анализы свидетельствовали об отсутствии у него инфекции коронавируса. Однако врачи продолжили обследования. Мужчина находился в больнице в отдельном боксе. Анализы не подтвердили наличие у него коронавируса. Медики выписали мужчину из больницы. Он пребывает под наблюдением семейного врача, его состояние улучшилось. Мужчина был в турпоездке на острове Хайнань. Также медики выписали из инфекционной больницы 19-летнего студента, вернувшегося из Китая с насморком. Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.