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04 февраля 2020, вторник, 10:47 7
Общество 2020-02-04T10:51:14+02:00
Українські Новини
Львовские медики не подтвердили коронавирус у вернувшегося из Китая туриста

Львовские медики не подтвердили коронавирус у вернувшегося из Китая туриста

Василь Трухан
Коронавирус
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Вернувшийся из Китая 40-летний турист, госпитализированный был во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с насморком, выписан из больницы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель больницы.

По его словам, первые анализы свидетельствовали об отсутствии у него инфекции коронавируса.

Однако врачи продолжили обследования.

Мужчина находился в больнице в отдельном боксе.

Анализы не подтвердили наличие у него коронавируса.

Медики выписали мужчину из больницы.

Он пребывает под наблюдением семейного врача, его состояние улучшилось.

Мужчина был в турпоездке на острове Хайнань.

Также медики выписали из инфекционной больницы 19-летнего студента, вернувшегося из Китая с насморком.

Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. 

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