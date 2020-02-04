Львовские медики не подтвердили коронавирус у вернувшегося из Китая туриста

Вернувшийся из Китая 40-летний турист, госпитализированный был во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с насморком, выписан из больницы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель больницы.

По его словам, первые анализы свидетельствовали об отсутствии у него инфекции коронавируса.

Однако врачи продолжили обследования.

Мужчина находился в больнице в отдельном боксе.

Анализы не подтвердили наличие у него коронавируса.

Медики выписали мужчину из больницы.

Он пребывает под наблюдением семейного врача, его состояние улучшилось.

Мужчина был в турпоездке на острове Хайнань.

Также медики выписали из инфекционной больницы 19-летнего студента, вернувшегося из Китая с насморком.

Как сообщали Українські Новини, в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.