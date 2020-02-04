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04 февраля 2020, вторник, 07:00 298 Новости дня
Политика 2020-02-04T07:00:03+02:00
Українські Новини
Падение премьерского рейтинга, наступление вирусов и "бандеровец" Эрдоган

Падение премьерского рейтинга, наступление вирусов и "бандеровец" Эрдоган

Дмитрий Кузьмин
Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Гончарук, Рейтинги, Главное за день
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента

Скандалы с правительством Гончарука предсказуемо сказались на ее репутации. Это показывает свежий соцопрос "Социального мониторинга" и центра Яременко.

Премьеру доверяют 23,5%, а не доверяют – 65,5. В итоге отрицательный рейтинг – 42%.

При этом 38,5% опрошенных стали относиться к нему хуже после скандала с аудиозаписями. Зеленский тоже потерял от скандала – хуже к нему стали относится 24% респондентов.

Рейтинг доверия у Президента сейчас 49%, тогда как не доверяют ему 39% украинцев. Пока Зеленский в плюсе. Но если дальше будет спускать все провалы своему окружению, то может устремиться в погоню за антирейтингом Петра Порошенко.

Двое вернувшихся из Китая украинцев прямо в «Борисполе» обратились к врачам с недомоганием. Доктора диагностировали у них ОРЗ и от греха подальше госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы. Правда пока неизвестно, есть ли в Украине специальные тесты для определения коронавируса. Иначе его диагностировать просто невозможно.

Пока все бояться страшной заразы из Китая в Украине набирает силу обычный грипп. В регионах массово закрывается школы на карантин. Сводку о ситуации в областях вы можете прочитать здесь.


А у Укрпочты начались проблемы с доставками посылок из Китая из-за массовых отмен авиарейсов с Поднебесной по всему миру. Доставка посылок из Китая – важный источник доходов компании и если ситуация будет ухудшаться, то, возможно, Игорю Смелянскому придется урезать себе скандально большую зарплату.

Иран обиделся на Украину за слив в прессе диспетчерских разговоров относительно разбившегося самолета МАУ. Тегеран считает, что допустив слив, украинцы проигнорировали международные нормы и Иран не будет передавать им новой информации. Слив, конечно, не очень красивая вещь, но также странно выглядит обвинение в нарушении международных норм со стороны государства, чья армия сбивает гражданские пассажирские лайнеры возле своей столицы.

И в завершение – "прикол дня". Сегодня Киев посетил Президент Турции Реджеп Эрдоган. Пресс-конференция по итогам визита не принесла прорывных новостей, но турецкий лидер все же сумел взорвать украинские (и не только) соцсети.  Приветствуя почетный караул Эрдоган обратился к ним "Слава Украине"!  Это вызвало, как одобрение у украинской патриотической общественности, недавно клеймившей турецкого Президента за радушный прием Путина. А также негодование у нашего северо-восточного соседа, чьи СМИ сразу обратили внимание на это событие. Кто-то скажет, что это обычный знак вежливости гостя…Но, возможно, это тонкий «восточный привет» Эрдогана своему российскому коллеге, учитывая, что отношения между Анкарой и Москвой в последние дни охладели из-за сирийских проблем.

 

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