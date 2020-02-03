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03 февраля 2020, понедельник, 10:27 169
Жизнь 2020-02-03T10:31:42+02:00
Українські Новини
Аншлаг у моря: на выходных в Одессе было по-летнему людно и тепло

Аншлаг у моря: на выходных в Одессе было по-летнему людно и тепло

Ярина Вацяк
Фоторепортаж, Потепление, Погода, Море, погода в Одессе

В то время, как американский сурок Фил предсказал раннюю весну, а сурок Тимка III предсказал наступление тепла в середине марта, первые выходные февраля порадовали одесситов теплой и солнечной погодой. В Воскресенье, 2 февраля, температура воздуха достигала +15 градусов.

У моря образовался аншлаг, как летом, пишет "Пушкинская".

Местные жители и гости Одессы массово прогуливались у побережья и в парках. Свободных мест на пляже было немного — будто в город вернулось лето.

Тысячи людей делали селфи, кормили чаек, не спеша пили кофе и сетовали на огромные толпы на пляжах.

Издание опубликовало фото, как выглядело побережье Одессы от Продмаша до Лузановки при зимних +15 °С.

Толпы людей у моря в феврале. Фото:
Толпы людей у моря в феврале. Фото: "Пушкинская"
Зима на море. Фото:
Зима на море. Фото: "Пушкинская"
Солнечные выходные в Одессе Фото:
Солнечные выходные в Одессе Фото: "Пушкинская"
Прогулка в Одессе в феврале. Фото:
Прогулка в Одессе в феврале. Фото: "Пушкинская"
Пляж в феврале Фото:
Пляж в феврале Фото: "Пушкинская"
Море в феврале Фото:
Море в феврале Фото: "Пушкинская"
Почти лето в феврале. Фото:
Почти лето в феврале. Фото: "Пушкинская"
Одесситы кормят чаек. Фото:
Одесситы кормят чаек. Фото: "Пушкинская"
Очередь за кофе. Фото:
Очередь за кофе. Фото: "Пушкинская"
Побережье в феврале. Фото:
Побережье в феврале. Фото: "Пушкинская"
Аншлаг на улицах Одессы. Фото:
Аншлаг на улицах Одессы. Фото: "Пушкинская"
Набережная в Одессе. Фото:
Набережная в Одессе. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.

Также сообщалось, что следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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