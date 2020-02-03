Аншлаг у моря: на выходных в Одессе было по-летнему людно и тепло

В то время, как американский сурок Фил предсказал раннюю весну, а сурок Тимка III предсказал наступление тепла в середине марта, первые выходные февраля порадовали одесситов теплой и солнечной погодой. В Воскресенье, 2 февраля, температура воздуха достигала +15 градусов.

У моря образовался аншлаг, как летом, пишет "Пушкинская".

Местные жители и гости Одессы массово прогуливались у побережья и в парках. Свободных мест на пляже было немного — будто в город вернулось лето.

Тысячи людей делали селфи, кормили чаек, не спеша пили кофе и сетовали на огромные толпы на пляжах.

Издание опубликовало фото, как выглядело побережье Одессы от Продмаша до Лузановки при зимних +15 °С.