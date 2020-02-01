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01 февраля 2020, суббота, 17:24 27
Силовые структуры 2020-02-01T17:25:28+02:00
Українські Новини
На топ-менеджера "Мотор-Сич" открыли уголовное дело за хищение земли

На топ-менеджера "Мотор-Сич" открыли уголовное дело за хищение земли

Таня Войтюк
Олимпий Покатов, Мотор Сич, Нацполиция, Запорожье, Белозерский лиман
Олимпий Покатов. Фото: Telegram/UN
Олимпий Покатов. Фото: Telegram/UN

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту хищения земли в Запорожье и среди фигурантов дела оказались местные чиновники, в том числе и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Олимпий Покатов.

Об этом сообщает Тelegram-канал "UN - сливы и груши".

По информации источников в правоохранительных органах, дело по фактам подделки документов, а также хищение земель водного фонда в Запорожской области уже находится на стадии активного досудебного расследования.

Речь идет о противоправных действиях Покатова и других чиновников по Белозерского лимана, расположенного в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Как известно, Белозерский лиман - это водохранилище площадью почти 1500 га, относится к массивным днепровским водохранилищам и имеет комплексное назначение.

Согласно материалам дела, 14 лет назад Каменско-Днепровская райгосадминистрация передала этот водоем в аренду ОАО "Запорожский рыбокомбинат" вместе с прилегающими к нему ставкам, земельным участком и гидротехническими объектами. Всего было передано в аренду 1639,5 га. Договор аренды был рассчитан на 10 лет с правом продления. Однако, согласно ст. 51 Водного кодекса Украины лиман не мог быть передан в аренду.

Чиновники райгосадминистрации пошли на нарушение законодательства. Или это было сделано сознательно, или оно основывалось на изготовлении технической документации по землеустройству, сделанной для "Запорожского рыбокомбината" в 2004 году. В этом документе данный участок указан в соответствии с Украинским классификатором земель водохозяйственного пользования, как "шесть водохозяйственных предприятий".

Вероятно, эти ошибочные данные были внесены в документацию специально с целью дальнейшей передачи в аренду государственного объекта комплексного назначения Белозерский лиман в обход ст. 51 Водного кодекса Украины. То есть, фактически произошло противозаконное изменение и подделка целевого назначения использования Белозерского лимана. Таким образом, лиман перешел под контроль "Запорожского рыбокомбината".

Стоит отметить, что рибокоминат является дочерней компанией запорожского промышленного гиганта "Мотор-Сич". Основной пакет акций "Запорожского рыбокомбината" принадлежит семье топ-менеджера "Мотор-Сич" Олимпия Покатова.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает приоритетным сохранение в Украине "Мотор Сичи".

Также ранее активисты призывали губернатора Запорожской области Туринка остановить рейдерство в Запорожье.

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