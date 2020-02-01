Какие изменения в законе ожидают украинцев в 2020 году, – эксперт

Изменение власти, внеочередные выборы в Парламент в 2019 году принесли также немаловажные изменения в законодательстве Украины. В связи с интенсивной работой, проделанной депутатами в прошлом году, с 2020 года в силу вступают новые правила, регулирующие многие сферы государства. О том, насколько полезными и продуктивными будут нововведения, рассказывает в своем блоге Українських Новин эксперт Эдуард Мельковский.

В частности, эксперт выделил четыре основных реформы, введенных Верховной Радой в конце 2019 года:

Земельная реформа; Адвокатская монополия Игорный бизнес Снятие депутатской неприкосновенности

Земельная реформа

Земельная реформа является наиболее обсуждаемой темой среди ее приверженцев и противников. В конце 2019 обсуждения возможности открытия рынка земли чрезвычайно обострилось и даже привело к столкновениям и протестов в столице Украины. Под стенами Верховной Рады Украины до сих пор периодически организуются митинги как за проведение земельной реформы, так и против, что подтверждает расхождение общественного мнения по резонансного вопроса.

После подписания законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, 13 ноября 2019 года в первом чтении, аграрный комитет внес очень много правок, и 3 января на сайте Верховной Рады появился обновленный текст документа, содержащий следующие пункты:

покупать земли сельскохозяйственного назначения будут иметь возможность только граждане Украины, государство, территориальные общины и юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками которых являются граждане, Украина, государство, территориальные общины;

расчеты за продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения будут осуществляться только в безналичной форме, что должно исключить возможность существования теневого рынка;

покупатели земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны будут подтверждать источники происхождения средств, за счет которых приобретается право собственности;

максимальный размер земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут быть сосредоточены в одних руках составляет десять тысяч гектаров;

на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым запрещено осуществлять отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения.

до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативную денежную оценку. По данным Геокадастра средний показатель нормативно-денежной оценки земли в Украине составляет 27 499,72 грн за 1 гектар.

Несмотря на горячие баталии, которые сопровождали подготовку и рассмотрение земельных законопроектов, финальный документ об отмене моратория может быть принят уже в ближайшее время, хотя в соответствии со своими переходных положений фактически заработает до 1 октября 2020.

Адвокатская монополия

С момента внедрение адвокатской монополии представительство интересов физических лиц, юридических лиц и даже государственных органов в судах всех инстанций и юрисдикций должно осуществляться адвокатами, а в некоторых случаях прокурорами.

Однако, есть все основания полагать, что адвокатская монополия с большой вероятностью будет отменена в ближайшее время.

Так, Зеленский в сентябре 2019 подал в Верховную Раду Украины законопроект об отмене адвокатской монополии. Уже в ноябре 2019 Конституционным судом Украины законопроект был одобрен, и было разрешено внести изменения в Конституцию, исключив в отношении представительства лиц в судах только адвокатами. А 14 января 2020 инициированный Президентом Украины законопроект был предварительно поддержан в первом чтении. Теперь его необходимо провести через сессионный зал во втором чтении. Поэтому, скорее всего, заблокировать монополию смогут не раньше, чем в феврале 2020 - на второй сессии Верховной Рады IX созыва.

Интересным фактом является принятие Закона о самопредставительство юридических лиц в суде, который подписан Президентом Украины 27 декабря 2019. Соответствующий законпредусматривает внесение изменений в процессуальные кодексы, согласно которым представительство в суде государственных и местных органов, всех юридических лиц смогут осуществлять уполномоченные ими лица, в том числе штатные юрисконсульты.

Игорный бизнес выведут из теневого сектора

Со второй попытки в первом чтении парламент все же поддержал скандальный законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. В положениях законопроекта содержатся следующие существенные условия:

залы для азартных игр разрешается размещать исключительно в 3-х, 4-х и 5-звездочных гостиницах. Площадь таких комнат должна составлять не менее 500 квадратных метров, а количество игровых автоматов в одном заведении не должна превышать отметку 40 тыс.единиц.

оборудование, используемое для проведения азартных игр должно соответствовать общепринятым международным стандартам;

игроком может быть только лицо, достигшее 21-летнего возраста;

каждый человек, перед визитом в игровой залы должна быть идентификованаза паспортом.

Кроме того, законопроект содержит ряд санкций за нарушение вышеперечисленных условий. В таких случаях на организатора азартных игр будет наложен штраф, а по решению уполномоченного органа его лицензия может быть аннулирована. Также, за организацию и проведение азартных игр без лицензиизаконопроектом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Остается только ждать и предполагать, Какие же поправки будут в подготовленном ко второму чтению законопроекте.

Отмена депутатской неприкосновенности

Верховной Радой Украины был принят ряд законов, направленных на то, чтобы положить на депутатов обязанность не только посещать Парламент, но и работать и отвечать за нарушение закона. В частности, речь идет о внесении изменений в Конституцию Украины касательно неприкосновенности народных депутатов. Им предусмотрена отмена положения, гарантировало депутатской неприкосновенности парламентариям, а также невозможность быть привлечен к уголовной ответственности, быть задержанными или арестованными без согласия парламента.

С 1 января 2019 ходатайство о задержании, обыске или прослушивания народного депутата рассматривать следственный судья апелляционного суда. В вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда. Согласования и открытия уголовного производства вправе осуществлять только генеральный прокурор.

В то же время, депутатам гарантируется свобода их политической деятельности. А это значит, что никакой ответственности за результаты голосования на заседаниях или высказывания в рамках парламента депутат нести не будет, за исключением клеветы или оскорбления.