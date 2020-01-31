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31 января 2020, пятница, 12:31 309 Документ
Экономика 2020-01-31T13:01:41+02:00
Українські Новини
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц

Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц

Павел Твердохлиб
НАК Нафтогаз Украины, Андрей Коболев, Зарплата
Андре Коболев, глава НАК Нафтогаз.
Андре Коболев, глава НАК Нафтогаз.

Высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные отчета независимого аудитора, проведенного компанией "Делойт енд Туш ЮСК".

В документе, в частности, отмечается, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений. В 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн. То есть на оплату работы каждого из 15 топ-менеджеров Нефтегаза в среднем было потрачено по 45 млн 499 тыс грн в год. В месяц эта сумма составляет 3 млн 787 тыс грн на каждого начальника. 

Следует отметить, что это средння сумма зарплаты каждого из 15 топ-менеджеров Нефтегаза в 2018 году. Но зарплату, премии и бонусы им начисляют индивидуально исходя из должности и условий контракта.

Скрин из Финансового отчета НАК Нефтегаз Украины за 2018 годСкрин из Финансового отчета НАК Нефтегаз Украины за 2018 год

Сколько денег реально получает на руки Андрей Коболев неизвестно. Свою зарплату он засекретил и на запросы не отвечает. Он также  не позает декларацию о доходах как руководители других госкомпаний.

Зарплата Коболева выше, чем у руководителей энергетических компаний стран Евросоюза.

В 2018 Андрей Коболев получал более 1 млн гривен бонусов за каждый рабочий день  - они не входят в зарплату или премию и начислены Набсоветов за Стокгольмский арбитраж.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.

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