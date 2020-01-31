Зеленский станет "главным дезинформатором", если поддержит законопроект Бородянского, - Петухов

В пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" за круглым столом "Слуги народа или адепты Сталинизма, или в какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?" руководители журналистских профсоюзов и общественные активисты обсудили скандальные нововведениях по регулированию журналистской деятельности.

Данные два законопроекта предусматривают административную и уголовную ответственность за распространение дезинформации в СМИ.

"С приходом Рождества Христова к нам пришли "три праздника" в гости: закон о труде, закон о медиа и настоящая вишенка на тортике - закон о дезинформации", - иронически начал Сергей Штурхецкий, руководитель независимого медиа-профсоюза Украины.

Авторами данных законопроектов о медиа и дезинформации является председатель комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, его заместитель Никита Потураев и министр культуры Владимир Бородянский.

"Бородянский был руководителем медиагруппы StarLightMedia; Потураев всегда называл себя борцом за свободу слова; Ткаченко, будучи генеральным директором канала 1 + 1, прибегал к манипуляциям сознанием общества, к которым даже сознательно не прибегают журналисты. А что мы имеем сейчас? Придя к власти, эти три персоны начали говорить абсолютно противоположные вещи", - сказала медищик Оксана Котомкина.

"Давайте с вами вспомним, посмотрев на это фото, с кем был господин Ткаченко в 2012 году. Он на фото в замечательной компании вместе с Януковичем и Азаровым. Это же "либералы" и "демократы" - отметил руководитель Национальной Ассамблеи Гражданского сектора Украины Иван Петухов.

Напомним, что в своей предвыборной программе "слуги" обещали "сделать так, чтобы владельцы медиа перестали влиять на то, что пишут или говорят журналисты".

Петухов процитировал известного украинского философа Сергея Дацюка: "Вся беда в том, что противоположные вещи они делают. Вот совсем не тот закон они вносят, который решил бы вопрос деолигархизации. Потому что нужно действительно сделать так, чтобы владельцы медиа не влияли на журналистов. Для этого должна быть прозрачность медиа. А прозрачность медиа будет тогда, когда каждый гражданин будет знать основы их редакционной политики".

В интервью Украинским Новостям Иван Петухов еще более подробно рассказал, как решить вопрос деолигархации в Украине:

"Заставить работать антимонопольное законодательство. Также сделать фондовый рынок Украины, который будет давать простому гражданину возможность быть совладельцем крупной, например, телевизионной структуры. Его никто не открывал. Об этом сейчас все уже даже забыли".

Сейчас Владимир Зеленский никак не комментирует эти два законопроекта. Петухов уверен, что Президент знает их детали: "Его пресс-служба мониторит всю ситуацию. Почему он не понимает, что именно через этот закон его и осудят ... Если Зеленский выразит поддержку закона, то он для народа станет главным дезинформатором, манипулятором, который приведет Украину к Советским стандартам".

Сейчас у экспертов самая большая надежда на то, что Парламент не сделает роковую ошибку, приняв этот закон в таком виде. "Очень хочется верить в то, что закон не пропустят. У меня есть надежда на Конституционный суд Украины, который в последнее время четко показывает Президенту, что не будет прислушиваться к его рекомендациям, а действовать строго по Конституции и нормами международного права", - медиаюрист, председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.