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31 января 2020, пятница, 11:31 151
Медицина 2020-01-31T11:40:33+02:00
Українські Новини
В Минздраве не видят необходимости помещать пассажиров из Китая на карантин

В Минздраве не видят необходимости помещать пассажиров из Китая на карантин

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Вирус, эпидемия, Коронавирус
Самолет
Самолет

В то время, как ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса, Генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявляет, что карантин пассажиров, которые прибыли из Китая, не является эффективным методом для сдерживания распространения коронавируса (2019-nCoV).

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности обнаружения как новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра различают два возможных типа контакта, это контакт низкой и высокой степени риска. Пребывание в Китае и даже перелет с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин для пассажиров будет эффективным методом сдерживания или предотвращения распространения, занесения коронавируса", - сказал он.

По его словам, пассажирам, вернувшимся из Китая, которые не имели близкого контакта с коронавирусом, не требуется специального медицинского наблюдения, им рекомендовано самостоятельно мониторить свое состояние здоровья на протяжении 14 дней.

Если температура тела будет повышается, им рекомендовано надеть маску и обратиться к врачу.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав предупредил, что передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем, и маска не дает абсолютной защиты.

Вчера, 30 января, в "Борисполе" приземлился первый самолет с эвакуированными из Китая украинцами.

Ранее Українські Новини писали о том, как распознать китайский коронавирус и какие у него симптомы.

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