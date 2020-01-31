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31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

31 января 2020, пятница, 10:31 108
Политика 2020-01-31T10:48:29+02:00
Українські Новини
Министр похвастался как закрыл парикмахерскую в Кабмине

Министр похвастался как закрыл парикмахерскую в Кабмине

Таня Войтюк
Дмитрий Дубилет, Кабмин, Парикмахерская, UkraineInvest
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet

В здании Кабинета Министров закрыли парикмахерскую и в будущем помещение заменят на рабочее пространство для сотрудников UkraineInvest.

Об этом в соцсетях написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. 

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, и 25 грн для волос дольше 40 см)", - написал министр.

Прейкурант цент. Фото:Прейкурант цен. Фото: Instagram/dubilet

По его словам, в освобождаемом помещении будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest -  те самые инвестиционные няни.

Дубилет также отметил, что на данный момент проводится "большой анализ" того, насколько государственные органы эффективно используют площадь.

"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы.  Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - подчеркнул министр.

Пост Дмитрия ДубилетаПост Дмитрия Дубилета

Как сообщали Українські Новини, Дубилет отказался от положенных ему надбавок и премий.

Ранее Дубилет отказался от государственной охраны, которая (при необходимости) положена ему по должности, и отдал предпочтение коммерческой охранной службе.

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