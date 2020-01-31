ЕС может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, импортируемую из соседних стран, - Герус

Народный депутат от партии Слуга народа, председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ в Верховной Раде Андрей Герус не исключает того, что Европейский Союз может ввести экологический налог на так называемую "грязную" электроэнергию, которая импортируется из соседних стран. Об этом парламентарий написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Нетто-импорт электроэнергии в страны ЕС вырос с 3 млрд кВт-ч в 2017 году до 21 млрд кВт-ч в 2019 году (прирост 600%) говорится в исследовании британского аналитического центра Sandbag, которое было опубликовано 30 января. Такой импорт - это эквивалент выбросов в размере 26 млн тонн СО2", - отметил Герус.

Он считает, что большинство такой электроэнергии поступило из стран, не имеющих или имеющих низкий налог на углеродные выбросы. И как эксперт в области электроэнергетики, действующий нардеп считает, что в Европе все более распространенным становится мнение, что таким образом европейцы фактически стимулируют производство неэкологичной электроэнергии в так называемых "углеродных оффшорах" (соседних странах). Если бы этот импорт был обложен налогом на углеродные выбросы, то поступления в бюджет страны ЕС составляли бы 630 млн евро.

"В связки с этим Еврокомиссия анализирует сейчас введение нового налога на углеродные выбросы при импорте электроэнергии, так называемый border carbon adjustment (BCA), чтобы уменьшить стимулы использования угля в соседних к ЕС странах, где нет соответствующих экологических налогов. Экология - один из ключевых приоритетов нового президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен", - написал в своих заметках Герус.

Он констатирует, что к сожалению, исторически в Украине недостаточно внимания уделялось экологической составляющей при производстве электроэнергии на ТЭС. На сегодняшний день нет фильтров, нет соответствующих экологических норм, нет платы за передачу э/э при экспорте. Такая ситуация может привести к тому, что все такие льготы для украинской стороны будут ликвидированы налогом с европейской стороны - наполнится европейский, а не украинский бюджет.

"По моему мнению, более правильно было бы, чтобы на украинских ТЭС устанавливались соответствующие фильтры, уплачивались соответствующие экологические налоги и было приближение к европейским экологическим стандартам. Тогда у украинской стороны были бы сильные аргументы, чтобы показывать экологический прогресс и оппонировать введению таких налогов с европейской стороны. И чем быстрее сами участники рынка это поймут, тем лучше будет для всех", - резюмумвав народный депутат Андрей Герус.

В подтверждение своих выводов парламентарий привел ссылку на отчет британского аналитического центра Sandbag, где на страницах 22-24 приведены данные о соответствующей отрасли в Украине.