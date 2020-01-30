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30 января 2020, четверг, 18:51 29
Судебная власть 2020-01-30T18:52:50+02:00
Українські Новини
Портнов заявил о причастности сотрудника СБУ Омельченко к сокрытию убийства Шеремета

Портнов заявил о причастности сотрудника СБУ Омельченко к сокрытию убийства Шеремета

Таня Войтюк
Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Андрей Портнов, СБУ, Омельченко, Грищенко
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Портнов Андрей Фото: aportnov.com

Бывший заместитель председателя Администрации Президента Андрей Портнов заявляет о причастности сотрудника Департамента контрразведки Службы безопасности Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве журналиста Павла Шеремета и опубликовал аудиозапись якобы разговора Омельченко с фигурантом дела Владиславом Грищенко (по кличке "Буча").

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья, вашему вниманию одно из первых доказательств причастности СБУ к организации сокрытия насильственных преступлений, включая убийство Павла Шеремета. Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше 10 других сотрудников СБУ", - написал Портнов.

По информации юриста, Андрей Игоревич Омельченко, являющийся сотрудником СБУ, состоит на должности консультанта-эксперта (по оперативным вопросам) 1-го отдела 4-го Управления ДКР СБУ.

Портнов заявил, что намерен добиваться немедленного задержания сотрудника ДКР СБУ Андрея Омельченко и проведения большого расследование преступной деятельности сотрудников СБУ, стоящих за организацией насилия и расправы над гражданами Украины.

На данной аудиозаписи приписываемый Омельченко голос подсказывает методы и дает советы какие шаги должен предпринять Грищенко для избежания уголовного преследования по обвинению в умышленном убийстве.

Он также советовал организовать давление на следствие и собирать "активистов", чтобы влиять на общественное мнение.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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