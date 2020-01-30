В Киеве задержали подозреваемых в размещении провокационных билбордов о сотрудничестве с Россией

Сотрудники Национальной полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в расклеивании провокационных плакатов в Киеве с призывом к сотрудничеству с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции. "Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", — говорится в сообщении. Мужчин доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств. По факту размещения билбордов начато уголовное производство по статье о "самоуправство". Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине разоблачили организацию, пропагандировавшую за деньги России "русский мир". Также Макрон перед Путиным назвал российские телеканалы RT и Sputnik лживыми и пропагандистскими. Госпогранслужба объяснила, что не пустила пропагандистов из России потому, что они не представились журналистами. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандиста Соловьева и всех желающих посетить Киев, в столицу приехали первые представители российского пропагандистского телеканала "Звезда".