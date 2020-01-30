В Киеве задержали подозреваемых в размещении провокационных билбордов о сотрудничестве с Россией

Фото билборда с призывами сотрудничать с РФ в Киеве.Фото: kiev.informator.ua

Фото билборда с призывами сотрудничать с РФ в Киеве.Фото: kiev.informator.ua

Сотрудники Национальной полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в расклеивании провокационных плакатов в Киеве с призывом к сотрудничеству с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", — говорится в сообщении.

Мужчин доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения билбордов начато уголовное производство по статье о "самоуправство".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине разоблачили организацию, пропагандировавшую за деньги России "русский мир".

Также Макрон перед Путиным назвал российские телеканалы RT и Sputnik лживыми и пропагандистскими.

Госпогранслужба объяснила, что не пустила пропагандистов из России потому, что они не представились журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандиста Соловьева и всех желающих посетить Киев, в столицу приехали первые представители российского пропагандистского телеканала "Звезда".