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30 января 2020, четверг, 18:09 87
Силовые структуры 2020-01-30T18:10:13+02:00
Українські Новини
В Киеве задержали подозреваемых в размещении провокационных билбордов о сотрудничестве с Россией

В Киеве задержали подозреваемых в размещении провокационных билбордов о сотрудничестве с Россией

Елизавета Кесельман
СБУ, Пропаганда, Киев, Российская пропаганда
Фото билборда с призывами сотрудничать с РФ в Киеве.Фото: kiev.informator.ua
Фото билборда с призывами сотрудничать с РФ в Киеве.Фото: kiev.informator.ua

Сотрудники Национальной полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в расклеивании провокационных плакатов в Киеве с призывом к сотрудничеству с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", — говорится в сообщении.

Мужчин доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения билбордов начато уголовное производство по статье о "самоуправство".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине разоблачили организацию, пропагандировавшую за деньги России "русский мир".

Также Макрон перед Путиным назвал российские телеканалы RT и Sputnik лживыми и пропагандистскими.

Госпогранслужба объяснила, что не пустила пропагандистов из России потому, что они не представились журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских пропагандиста Соловьева и всех желающих посетить Киев, в столицу приехали первые представители российского пропагандистского телеканала "Звезда".

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