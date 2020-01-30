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30 января 2020, четверг, 16:49 10
Внешняя политика 2020-01-30T16:50:28+02:00
Українські Новини
В Польше предлагают создать военную бригаду с Украиной и Румынией

В Польше предлагают создать военную бригаду с Украиной и Румынией

Анна Рудык
Польша-Украина, Украина-Польша, Алексей Данилов, СНБО
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предлагает создать военную бригаду с Украиной и Румынией по типу литовско-польско-украинской бригады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

"Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша акцентировал внимание на успешном сотрудничестве в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG) и высказал мнение о целесообразности введения такого военного сотрудничества между Украиной, Румынией и Польшей", - говорится в нем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с Солохом, который пребывает в Украине с двухдневным визитом, поблагодарил Польшу за последовательную поддержку государства в ее европейских и евроатлантических стремлениях.

Солох со своей стороны высоко оценил недавний визит Президента Владимира Зеленского в Польшу, отметив, что глава государства прилагает значительные усилия в активизации украинско-польских отношений и придает международным отношениям новую динамику.

Данилов и Солох также подробно обсудили двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса, а также интенсификацию сотрудничества на уровне аппаратов и экспертов двух ведомств.

Кроме этого, стороны обсудили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, начатого в Варшаве 30 августа 2019 года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.

Ранее Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.

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