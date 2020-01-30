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  • Для строительства развязок на трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса объявлены тендеры,– советник премьера Голик
30 января 2020, четверг, 15:31 563
Общество 2020-01-30T15:34:34+02:00
Українські Новини
Для строительства развязок на трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса объявлены тендеры,– советник премьера Голик

Для строительства развязок на трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса объявлены тендеры,– советник премьера Голик

Елизавета Кесельман
Юрий Голик
Юрий Голик

Советник премьера Юрий Голик сообщил об объявлении тендеров на строительство трех развязок на трассах международной категории – Киев-Чоп и Киев-Одесса. Об этом он написал в Facebook.

Речь идет о развязках в населенных пунктах Чабаны и Вита Почтовая на трассе Киев-Одесса, а также в Стоянке на трассе Киев-Чоп. Строительство будет проводится за счет кредитов ЕИБ и ЕБРР.

 

"Можно долго разглагольствовать на тему того, как сделать так, чтобы на дорогах не гибли люди. А можно методично делать все, чтобы к этому не было даже предпосылок.Жизни людей - самое ценное, что может быть", - написал Голик. Он также отметил, что среди трех развязок особенно печально известен левый поворот в Чабанах.

Ранее Голик сообщил, что в 2020 году в Украине запланировано строительство объездных в 9 городах - вокруг Днепра, Львова, Житомира, Полтавы, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк.

 
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