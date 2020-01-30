Суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

Суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по ул. Пластовой, 13 во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Львовский окружной административный суд принял решение о приостановлении действия решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода на ул. Пластовой, 13.

Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать в строительство завода 25 млн евро, еще 10 млн евро предоставит Европейский экологический фонд.

Как сообщали Українські Новини, Львов планировал построить мусороперерабатывающий завод до 2020 года.

Львовский городской совет выделил коммунальному предприятию "Зеленый город" земельный участок площадью 6,7007 га по ул. Пластовой, 13 под строительство мусороперерабатывающего завода во Львове.