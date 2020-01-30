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30 января 2020, четверг, 11:57 18
Происшествия 2020-01-30T11:59:02+02:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать как поджог возгорание в автомобиле журналистки "Радио Свобода" во Львове

Полиция начала расследовать как поджог возгорание в автомобиле журналистки "Радио Свобода" во Львове

Василь Трухан
Поджог автомобиля
Фото ГУ ГосЧС во Львовкой области
Фото ГУ ГосЧС во Львовкой области

Полиция начала расследовать как поджог возгорание в автомобиле журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данному факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Проводится досудебное расследование.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовcкой области.

После локализации пожара было установлено, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек.

"Над раскрытием этого преступления работают лучшие специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к поджогу транспортного средства. Владелица автомобиля - известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Эта информация будет проверяться следственным путем.

Как сообщал Українські Новини, неизвестные ночью подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

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