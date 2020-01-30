Рынок азартных игр пытаются легализовать исключительно под владельца "Пари Матч" Швиндлермана, - СМИ

За законопроектом о легализации азартных игр в Украине, принятом в первом чтении 16 января, стоит игорный магнат, владелец букмекерской конторы "Пари Матч" Эдуард Швиндлерман. Об этом говорится в материале, опубликованном изданием "Апостроф".

"Швиндлерман является основным бенефициаром принятия законопроекта о легализации азартных игр в Украине. Для этого ему понадобилось коррумпировать представителей власти, привлечь лоббистов родом из криминального мира. И попытаться полностью подмять под себя игровой бизнес в стране", - говорится в статье.

Как отмечает автор материала, на сегодня "Пари Матч" владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Республике Беларусь (ООО "Статускво", Грузии (ООО "Рингбет") и России (ООО "Бетринг"). И согласно тем же открытым источникам, абсолютно спокойно работает в ДНР.

"Компания Швиндлермана успешно развивает свой бизнес на оккупированных территориях, в частности в Донецке. И, вне сомнений, отстегивает долю террористам, которые управляют непризнанными республиками. Эта информация полезна для понимания того, что на сегодняшний день человек, который пытается захватить игорную отрасль в Украине, подкармливает сепаратистов, практически ежедневно убивающих украинских солдат на фронте", - подчеркивается в статье.

Журналисты отмечают, что после запрета азартных игр Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка и не имеет никакого отношения к сайту www.parimatch.com. Хотя все это время "Пари Матч" наращивал обороты и своими сетями опутывал страну. Более того, попытался отбелить свой незаконный игровой бизнес вливанием денег в спортивные турниры. Так, букмекерская контора Швиндлермана в неопределенном статусе выступает спонсором ряда спортивных структур, среди которых футбольная Премьер-лига и Федерация хоккея Украины.

В статье цитируется содержание постановления Печерского районного суда после проведенного 15 октября 2015 года обыска по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы: "Во время обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом "Пари Матч" в сети интернет". Тогда же в Генпрокуратуре было возбуждено дело против "Пари Матч". По данным следствия, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания использовался счет в одном из банков, а ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. Общий объем отмытых средств - 350 млн долларов в год.

"Таким образом, одной рукой Швиндлерман якобы спонсирует украинский спорт, а другой - выводит сотни миллионов в Россию и прекрасно себя чувствует во взаимоотношениях с террористами на оккупированном Востоке", - отмечают журналисты.

Ранее СМИ неоднократно заявлили, что законопроект о легализации азартных игр лоббируют букмекеры, работающие в ДНР и России.