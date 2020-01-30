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30 января 2020, четверг, 09:07 24
Происшествия 2020-01-30T09:15:04+02:00
Українські Новини
Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Василь Трухан
Поджог автомобиля
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области

Неизвестные ночью подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки Радио Свобода во Львове Галины Терещук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

«По словам соседа супругов Терещук, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его», - написал он.

Инцидент произошел на ул. Кубийовича,39.

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