Неизвестные подожгли автомобиль журналистки во Львове

Неизвестные ночью подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки Радио Свобода во Львове Галины Терещук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

«По словам соседа супругов Терещук, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его», - написал он.

Инцидент произошел на ул. Кубийовича,39.