В Одессе проваливается асфальт и местный депутат незаконно варит алкоголь у себя дома

В Кривом Роге мужчина нашел в супермаркете 10 тысяч долларов и вернул их владельцу

В Кривом Роге мужчина нашел в магазине пакет с 10 тысячами долларов и не успокоился, пока деньги не вернулись их владельцу, сообщает "Днепр час". Игорь Ефремов заметил небольшой пакет у камер хранения, где оставляют вещи перед тем, как зайти в магазин. Говорит - сразу обратил внимание на банковскую печать. Развернув, обнаружил солидную пачку долларов. Уточнив у охранника, не было ли в магазине инкассации, которая могла случайно выронить деньги, и услышав отрицательный ответ, Игорь оставил ему свой телефон для связи и отправился домой.Через 10 минут хозяин пакета прибежал в магазин. Выяснилось, что он нес деньги в банк, и по дороге решил зайти купить шоколадку. И чуть не расплатился за нее всеми своими сбережениями - если бы судьба распорядилась по-другому. Но Игорь оказался честным человеком и, убедившись, что деньги действительно принадлежат "растеряше", вернул пакет. По его словам, оставить из себе не думал, понимая, что испытывает потерявший их человек.

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу по полицейским

29 января, примерно в 12:00, возле одного из магазинов Кривого Рога находились несколько мужчин. Один из них привлёк внимание патрульных подозрительным поведением. Во время общения с сотрудниками полициион сперва попытался скрыться, а после достал из сумки пистолет и выстрелил в сторону патрульных, сообщает "Днепр час". Злоумышленник ни в кого не попал. Есть информация от очевидцев, что на месте происшествия нашли гильзу. Буйного горожанина задержали стражи порядка.Они установят происхождение оружия, и было ли оно огнестрельным.

Задержание преступника

Жестокие разбойные нападения под Днипром: спецназ задержал преступную группу

27 января во время полицейской спецоперации с привлечением КОРД правоохранители задержали группу разбойников. Члены группы подозреваются крайней мере в трех разбойных нападениях, совершенных на территории г. Каменское и в Петриковском районе, сообщает "Днепр час". Как установили сотрудники уголовного розыска, группа состояла из 4-х мужчин в возрасте 33-40 лет, жителей Каменского. Свое первое разбойное нападение они совершили в июле 2019 в г. Каменское. После этого напали на еще два домовладения в Петриковском районе.Готовясь к нападениям, вооружались пистолетом, надевали маски и врывались в дома. Связывали хозяев, угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января в ходе последнего разбоя нападавшие ранили хозяина дома ножом и избили его брата и мать. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след злоумышленников.Были установлены транспортные средства, на которых передвигались нападавшие, проведен ряд обысков. В результате в автомобиле и по месту жительства задержанных обнаружили 3 пистолета, патроны к ним, 3 гранаты РГД-5 с запалом.Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под Днипром массовое ДТП с автобусом "Киев – Запорожье"

29 января, в Днепровском районе на криворожской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса "Киев – Запорожье", двух грузовиков и двух легковых автомобилей, передает "Наше Місто". Об аварии сообщил водитель, проезжающий мимо. Информации о пострадавших пока нет.

Машина вылетела с дороги

Столб огня поднялся в небо: в Днипре девушка подожгла елки во дворе

В Днипре девушка намерено подожгла новогодние елки, которые местные жители сложили в одну кучу для дальнейшей утилизации, сообщает "Наше місто". Зачем она устроила пожар, неизвестно, но столб огня поднялся на несколько этажей и не на шутку перепугал местных жителей.На видео видно, как девушка поджигает деревья, и сразу же ее начинает ругать соседка. Говорит, что вызовет полицию. Но на поджигательницу ее слова не действуют. Она берет елку и демонстративно бросает ее в огонь.Все это время девушка находится в наушниках и не выпускает из рук телефон.

У жителя Николаева дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов

28 января правоохранители задержали 33-летнего жителя Николаева по подозрению в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами, а также в незаконном изготовлении, приобретении, хранении с целью сбыта, наркотических средств, сообщают "Новости N". Во время обысков по месту его жительства и в помещении, которое находилось в его пользовании, правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов: пистолеты иностранного производства, гранаты Ф-1, тротиловые шашки, патроны различного калибра и расфасованное измельченное вещество растительного происхождения, зеленого цвета с резким запахом. Изъятое направлено на исследование. Противоправные действия подозреваемого квалифицированы как незаконное изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта особо опасного наркотического средства, огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.

В Сумах водитель маршрутки предлагал сумским копам взятку

Во время патрулирования патрульные Сум увидели, как водитель маршрутного транспортного средства сперва проехал на запрещающий сигнал светофора, а потом не включил указатель поворота. Сотрудники полиции остановили данное транспортное средство и сообщили мужчине причину его остановки. Следует отметить, что в тот момент в салоне находилось много людей. Во время проверки документов водитель начал предлагать неправомерную выгоду в размере 200 грн., чтобы на него не составляли админматериалы. На все последующие предупреждения об уголовной ответственности он положил деньги в папку с документами и попросил инспекторов их взять. Патрульные вызвали на место происшествия следователей для документирования факта предложения неправомерной выгоды. На нарушителя все же составили протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора, а следователи открыли уголовное производство за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, сообщает "Ваш шанс".

Местный депутат из Одесской области на дому обустроил алкогольное производство

Сотрудники фискальной службы обнаружили в Одесской области подпольный цех по изготовлению алкоголя, сообщает "odessa.net.ua". Интересно, что нелегальный бизнес организовал у себя на дому один из местных депутатов ОТГ. Фальсификатне соответствовал нормам и стандартам, принятым в нашей стране. Суррогатный алкоголь предназначался для продажи. Уголовное дело по обвинению депутата в незаконном изготовлении, хранении с целью сбыта, и перевозке фальсифицированных алкогольных напитков, совершенном по предварительному сговору группой лицуже направили в суд.

Мешки с алкоголем

В Одессе под автомобилем провалился асфальт

В Одессе водитель, сам того не зная, наказал себя за неправильную парковку. Под автомобилем провалился асфальт. По словам очевидцев, внедорожник был припаркован по принципу "где вижу, там и паркую" – на тротуаре. Внезапно под ним обрушилась земля, и автомобиль передними левым колесом ушел в яму, сообщает "odessa.net.ua".

Яма на дороге. Фото: odessa.net.ua