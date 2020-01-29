подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 15:56 581
Верховная Рада и партии 2020-01-29T15:56:36+02:00
Українські Новини
Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин

Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин

Сергей Паламаренко
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Задолженность по зарплате
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

На 1 января 2020 года задолженность по платам перед украинцами превысила 3 млрд гривен. По словам народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина, основная причина резкого роста долгов перед работающими гражданами – в просчетах власти (в частности, приведших к кризису в промышленности и невыполнению бюджета), а худшие показатели приходятся на сферу образования.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В том, что за 1 год долги по зарплате выросли почти на 15%, виноваты оба правительства – и то, которое ушло, и то, которое пришло ему на смену. Первое заложило тенденцию роста задолженности, второе ее усугубило. Причем худшей отраслью, где долги выросли сразу в 2,5 раза, стало образование – а это уже непосредственная ответственность Кабинета Министров. То же касается сферы научной, профессиональной и технической деятельности, где задолженность выросла в полтора раза", – сообщил Левочкин.

По словам политика, в экспортоориентированных отраслях тоже существенно выросла задолженность по зарплате: в добывающей промышленности на 53,1%, в металлургии – 47,9%, в сельском хозяйстве на 42,1%. Это произошло на фоне падения их доходов в условиях укрепления гривны.

Задолженность по зарплате. Фото: lovochkin.orgЗадолженность по зарплате. Фото: lovochkin.org

"Критической также является ситуация с задолженностью шахтерам. То, что она, несмотря на все прибавки в бюджете, – и то только после массовых акций протеста и давления со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь", – выросла за год на 53%, в том числе по экономически активным предприятиям в 2,6 раза, – это приговор неэффективной политике власти в этой отрасли", – добавил он.

"Несбалансированное, непрофессиональное управление экономикой приводит к тому, что люди не могут получить то, что заработали. Речь идет преимущественно об экономически активных предприятиях, темпы роста зарплатной задолженности на которых почти в два раза выше, чем в целом по экономике. И это уже не говоря о сохраняющейся высокой безработице. 3 млрд гривен долгов на фоне высоких доходов чиновников, выплачиваемых вовремя, – это констатация неспособности правительства решать социально-экономические проблемы комплексно. Поэтому вопрос об усилении руководства экономикой профессионалами должен быть поставлен уже в ближайшее время", – резюмировал нардеп.

Больше новостей о: Сергей Левочкин ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За жизнь Задолженность по зарплате

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей
Новости
Почти половина украинцев против импорта газа из России, - опрос 16:47
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2% 16:32
В Одессе проваливается асфальт и местный депутат незаконно варит алкоголь у себя дома 16:29 Новости из регионов
Федерация работодателей заявила о произволе силовиков в отношении "Укрлендфарминга" 16:24
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok