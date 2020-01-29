Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин

На 1 января 2020 года задолженность по платам перед украинцами превысила 3 млрд гривен. По словам народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина, основная причина резкого роста долгов перед работающими гражданами – в просчетах власти (в частности, приведших к кризису в промышленности и невыполнению бюджета), а худшие показатели приходятся на сферу образования.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В том, что за 1 год долги по зарплате выросли почти на 15%, виноваты оба правительства – и то, которое ушло, и то, которое пришло ему на смену. Первое заложило тенденцию роста задолженности, второе ее усугубило. Причем худшей отраслью, где долги выросли сразу в 2,5 раза, стало образование – а это уже непосредственная ответственность Кабинета Министров. То же касается сферы научной, профессиональной и технической деятельности, где задолженность выросла в полтора раза", – сообщил Левочкин.

По словам политика, в экспортоориентированных отраслях тоже существенно выросла задолженность по зарплате: в добывающей промышленности на 53,1%, в металлургии – 47,9%, в сельском хозяйстве на 42,1%. Это произошло на фоне падения их доходов в условиях укрепления гривны.

Задолженность по зарплате. Фото: lovochkin.org

"Критической также является ситуация с задолженностью шахтерам. То, что она, несмотря на все прибавки в бюджете, – и то только после массовых акций протеста и давления со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь", – выросла за год на 53%, в том числе по экономически активным предприятиям в 2,6 раза, – это приговор неэффективной политике власти в этой отрасли", – добавил он.

"Несбалансированное, непрофессиональное управление экономикой приводит к тому, что люди не могут получить то, что заработали. Речь идет преимущественно об экономически активных предприятиях, темпы роста зарплатной задолженности на которых почти в два раза выше, чем в целом по экономике. И это уже не говоря о сохраняющейся высокой безработице. 3 млрд гривен долгов на фоне высоких доходов чиновников, выплачиваемых вовремя, – это констатация неспособности правительства решать социально-экономические проблемы комплексно. Поэтому вопрос об усилении руководства экономикой профессионалами должен быть поставлен уже в ближайшее время", – резюмировал нардеп.