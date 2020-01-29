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29 января 2020, среда, 14:18 72
Силовые структуры 2020-01-29T14:18:37+02:00
Українські Новини
Венедиктова подает в суд на журналистов "Наші гроші"

Венедиктова подает в суд на журналистов "Наші гроші"

Надежда Комендантова
Суд, Иск, ГБР, Наші гроші, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, которая  назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова, намерена подать в суд иск на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в связи с распространением, по ее словам, недостоверной информации о ее семье, в частности о том, что муж Венедиктовой якобы влияет на кадровую политику в ГБР.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Неправдивая и ничем не подкрепленная информация, направленная на дискредитацию меня и бюро. Будет иск в суд", - сообщила она.

По ее словам, ее муж никак не влияет на кадровую политику ГБР и даже не знаком с Русланом Бирюковым, который, по данным СМИ, благодаря ему был назначен советником Венедиктовой.

Ранее СМИ сообщили, что муж Венедиктовой, сотрудник киберполиции Денис Колесник сопровождает ее на важных встречах и имеет влияние на кадровую политику ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Она была председателем комитета Рады по вопросам правовой политики, но Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

 Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

 

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