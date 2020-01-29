"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер

Американский миллиардер Джордж Сорос и председатель правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев начали масштабную черную медиакампанию с целью отомстить народному депутату, сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадиму Рабиновичу за критику по вопросам продажи земли и повышения коммунальных тарифов.

Об этом заявила журналист и блогер Елена Маркосян на своей странице в социальной сети Facebook.

"Против Вадима Рабиновича и "Оппозиционной платформы - За жизнь" развернулась масштабная грязная медийная кампания, организованная соросовскими фондами и подконтрольными ими СМИ. А я вот только подумала, что наши СМИ подозрительно молчат об ОПЗЖ, в частности – об активизации их работы в том числе и на международном межпарламентском уровне. Что ж, теперь видим, что не молчат... Не далее как вчера, 28 января, общественная организация VoxUkraine издала такой себе "рейтинг" самых больших "врунов" Украины. И на первых трех позициях в нем оказались представители ОПЗЖ. Причем как всегда в таких случаях – назвать назвали, бирочки развесили, обосновать забыли", – написала Маркосян.

Фото: voxukraine.org

Маркосян отметила, что VoxUkraine спонсируется на деньги фондов Сороса, таких как "Ренессанс", а также близких к Соросу людей.

"Это Томаш Фиала, Андрей Коболев, Юрий Витренко, Владислав Рашкован, занимающий пост заместителя исполнительного директора МВФ, а также Дэвид Браун (он же – руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия) и другие. Конечно, эту информационную волну сразу же подхватили издания, принадлежащее тому же Фиале и аффилированные с Соросом", – подчеркнула блогер.

По ее мнению, на фоне усилий ОПЗЖ по установлению мира в Украине и создания для этого межпарламентского объединения стран нормандской четверки, это выглядит "мелко и недостойно".

"Но тем не менее, медиакампания по дискредитации Рабиновича и ОПЗЖ стартовала и кто ее инициировал, очевидно. Как очевидны и ее причины. Достаточно глянуть выступления и публикации в Рабиновича в Facebook, чтобы убедиться, что он последовательно выступает против захвата Украины Соросом, продажи земли, повышения тарифов и других вопиющих антинародных вещей, которые продвигают люди Сороса в сегодняшней власти. Интересно также, что в травле Рабиновича участвуют ТОПы "Нефтегаза" Коболев и Витренко – люди, которые устроили тарифный геноцид в Украине, присвоили себе 50 млн долларов в качестве премий, фактически украв их у народа, а теперь платят эти деньги соросовским организациям в отместку за критику и принципиальную позицию", – констатировала Елена Маркосян.