До депутатства нынешняя глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько декларировала заработки на уровне 7 тыс грн в месяц

До депутатства нынешняя глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько декларировала заработки на уровне 7 тыс грн в мес

До получения мандата народного депутата нынешняя глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько жила с доходов от оказания услуг иностранным компаниям и гражданам, которые составляли порядка 7 тыс грн в месяц. Такие данные указываются в декларации нынешнего нардепа за 2018 год.

Так, за весь 2018 год Ясько получила доходы за предоставление услуг иностранному гражданину Картер Трейси Катарине в размере 34,7 тыс грн, а также доходы за предоставление услуг британской компании по производству документальных фильмов Кловер Фильмс в размере 50,8 тыс грн. Таким образом, ее суммарный годовой заработок составил 85,5 тыс грн, что составляет чуть более 7 тыс грн в месяц.

Кроме того, Ясько получила проценты со своего депозита в Приватбанке в размере 4,6 тыс грн, "дополнительное благо" (судя по всему – ценный подарок) от ООО "Оксфорд Биолабс Украина" стоимостью в 0,7 тыс грн, а также компенсацию стоимости авиабилетов от швейцарского фонда Fondation CAUX - Initiatives et Changement.

Другие источники доходов, а также наличие членов семьи с которыми ведется совместная хозяйственная деятельность, в декларации Ясько отсутствуют.

При этом, Ясько задекларировала квартиру в Ворзеле площадью 38 кв метров. Обязательства перед закрытым венчурным инвестиционным фондом в 2 миллиона гривен. А также наличие на депозитах и банковских счетах 6700 долларов, 665 евро и 20,1 тыс грн.

29-летняя Елизавета Ясько окончила Философский факультет Киевского национального университета, во время обучения по программе обмена обучалась в Московском государственном университете. Позже при содействии и финансировании одного из фондов Виктора Пинчука окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Была президентом украинского сообщества Оксфордского университета.

Основательница инициативы "Yellow Blue Strategy". Член политической платформы "Европейская сотня". Лектор Украинского католического университета. Работала в CFC Consulting, Украинском кризисном медиа-центре, в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины. Была исполнительным директором музыкальной кампании "Свидетель", координировала украинскую кампанию в Нидерландах "Hop Nederland Hop" и мультимедиа проект "UN Hundred".