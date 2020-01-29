Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога

Подозреваемый в незаконном сбыте ртути 27 января в Ровно внес 126 тыс. гривен залога и вышел из СИЗО.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.

«Размер залога, определенный Ровенским городским судом, составил 126 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Ходатайство следователя об избрании 45-летнему жителю областного центра меры пресечения в виде содержания под стражей суд удовлетворил частично, назначив залог в вышеуказанном размере.

Согласно сообщению, 23 января житель Ровно на территории автостоянки возле автостанции сбыл 56 кг ртути, за продажу которого получил 20 тыс. долларов и 50 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Полицейские устанавливают других участников преступной группы.

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