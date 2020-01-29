Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога

Подозреваемый в незаконном сбыте ртути 27 января в Ровно внес 126 тыс. гривен залога и вышел из СИЗО. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини. «Размер залога, определенный Ровенским городским судом, составил 126 тыс. гривен», - говорится в сообщении. Ходатайство следователя об избрании 45-летнему жителю областного центра меры пресечения в виде содержания под стражей суд удовлетворил частично, назначив залог в вышеуказанном размере. Согласно сообщению, 23 января житель Ровно на территории автостоянки возле автостанции сбыл 56 кг ртути, за продажу которого получил 20 тыс. долларов и 50 тыс. гривен. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают других участников преступной группы. Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины блокировала попытку сбыта в Ровно 56 кг ртути. Контрразведка СБУ установила, что 3 подозреваемых, среди которых бывший сотрудник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический "товар" они сбывали крупными партиями в разных регионах Украины. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей. Устанавливаются источники происхождения особо опасного ядовитого вещества.