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29 января 2020, среда, 12:56 31
Происшествия 2020-01-29T13:00:43+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога

Подозреваемый в незаконном сбыте 56 кг ртути в Ровно вышел из СИЗО после внесения 126 тыс. гривен залога

Василь Трухан
Ртуть

Подозреваемый в незаконном сбыте ртути 27 января в Ровно внес 126 тыс. гривен залога и вышел из СИЗО.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.

«Размер залога, определенный Ровенским городским судом, составил 126 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Ходатайство следователя об избрании 45-летнему жителю областного центра меры пресечения в виде содержания под стражей суд удовлетворил частично, назначив залог в вышеуказанном размере.

Согласно сообщению, 23 января житель Ровно на территории автостоянки возле автостанции сбыл 56 кг ртути, за продажу которого получил 20 тыс. долларов и 50 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины блокировала попытку сбыта в Ровно 56 кг ртути.

Контрразведка СБУ установила, что 3 подозреваемых, среди которых бывший сотрудник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути.

Токсический "товар" они сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей.

Устанавливаются источники происхождения особо опасного ядовитого вещества.

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