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  • Незнание английского привело португальца к потере многомиллионного выигрыша
28 января 2020, вторник, 21:40 12
Политика 2020-01-28T21:41:46+02:00
Українські Новини
Незнание английского привело португальца к потере многомиллионного выигрыша

Незнание английского привело португальца к потере многомиллионного выигрыша

Елизавета Кесельман
Лотерея, выигрыш в лотерею, США, Лотерейный билет

Португалец, проживающий в городе Нью-Бедфорд остался без многомиллионного выигрыша из-за непонимания английского языка. Об этом передает ТСН со ссылкой на The Independent.

Джоан Луис Да Понте подал в суд на Марию Оливейру и Сюзан Гаспар из-за того, что они присвоили выигранные им в лотерею деньги.

Он рассказал, что сыграл в лотерею и выиграл определенную сумму. В нем был сокращен надпись "4mil", который указывал на сумму выигрыша. Родным языком мужчины был португальский, где слово mil означает “тысяча”, поэтому он решил, что его выигрыш составляет четыре тысячи долларов (99 тыс. грн)

ДаПонте отдал лотерейный билет Оливейре и попросил получить выигрыш за него. За это он пообещал подарить 200 долларов. Хитрая женщина согласилась и получила 2,6 миллиона долларов с вычетом налогов. Мужчине же она передала 3,8 тысячи долларов (94 тыс. грн), которые он ожидал. Разницу она оставила себе

Впоследствии ДаПонте узнал об обмане, но Оливейра все отрицает. Она пояснила, что никогда не получала лотерейные выигрыши для посторонних людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами.

Также в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки.

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